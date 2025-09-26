-->
|
La voce della Politica
|UNIBAS, Lacorazza: Più spazio a studenti e territori
26/09/2025
|È un passo la riunione della Conferenza Strategica di Piano, luogo di partecipazione e di confronto per lattuazione dellaccordo tra Regione-UNIBAS previsto dalla legge 5/2025. Viene attuata la legge da noi proposta e che appunto prevede una partecipazione più larga rispetto al Comitato paritetico, ed in particolare, siamo soddisfatti di aver dato spazio e protagonismo ai giovani, anche alla rappresentanza degli studenti medi.
Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:
È un altro passo importante laccordo triennale di cui si è discusso in attuazione dellintesa dodicennale che prevede un sostengo della Regione ad UNIBAS per 14 milioni di euro. In attesa di leggere il verbale ci prepariamo ad affrontare il tema in Commissione secondo gli indirizzi che contestualmente alla legge 5/2025 sono stati approvati allunanimità dal Consiglio regionale
Ricordiamo evidenzia Lacorazza che tra gli obiettivi della norma che abbiamo fortemente voluto e sostenuto vi è quello di fare dellUniversità il motore della rigenerazione dei territori più fragili, delle aree appenniniche e montane del Paese, recuperando il senso autentico dellautonomia e della libertà sancite dallarticolo 33 della Costituzione. Per questo abbiamo promosso laggiornamento e il rafforzamento dei meccanismi di finanziamento regionale dellUniversità degli Studi della Basilicata, valorizzandone la funzione di bene comune del territorio, al fine di renderla finanziariamente più stabile e socialmente più attrattiva in un contesto di forte competizione accademica.
Si tratta inoltre conclude Lacorazza di garantire decisioni e scelte strategiche per il futuro dellUNIBAS e, di conseguenza, della Basilicata, nel quadro del Mezzogiorno e dellintero Paese, a partire anche dal Piano Strategico Regionale che attendiamo da oltre un anno, il cui iter è stato avviato in Consiglio regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/09/2025 - Nicola Cavallo eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali
Il capogruppo di maggioranza dellamministrazione comunale di SantArcangelo, Nicola Cavallo, è stato eletto Consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali. Attraverso un comunicato è lo stesso N. Cavallo ad esprimere la propria soddisfazione per tale risultato.
L...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Incendio a Metaponto, la Regione precisa
La Regione Basilicata ha risposto con prontezza agli effetti degli incendi che hanno colpito il territorio di Bernalda, località Metaponto, il 9 luglio scorso. In particolare, è stato attivato un bando da 500mila euro, in scadenza il 30 settembre, destinato al...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Potenza di unisce alla campagna 100 Piazze per Gaza lanciata dalla USB
A partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Mario Pagano è indetta una manifestazione di protesta che si protrarrà sino alla messa in sicurezza dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla e alla riuscita della consegna degli aiuti umanitari che vengono ...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 30 settembre
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 30 settembre 2025, alle ore 15.00, nell'aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4, a Potenza.
Primi punti allordine de...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Cisl Fp: senza stabilizzazione PNRR rischio paralisi per la giustizia lucana
Sono 183 i lavoratori assunti con i fondi del PNRR nel sistema giustizia della Basilicata, una presenza che nei tribunali lucani rappresenta il 40 per cento della forza lavoro complessivamente impiegata: al Tribunale di Potenza 72 dipendenti su 158 sono PNRR,...-->continua
|
|
|26/09/2025 - Biblioteca Stigliani, Mancini ottimista: ok a contributo e personale
Un incontro propositivo e costruttivo che ha visto accolte le richieste della Provincia di Matera sul futuro della biblioteca Stigliani.
A Potenza il Presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato la Regione Basilicata insieme al Sindaco ...-->continua
|
|
|26/09/2025 - UNIBAS, Lacorazza: Più spazio a studenti e territori
È un passo la riunione della Conferenza Strategica di Piano, luogo di partecipazione e di confronto per lattuazione dellaccordo tra Regione-UNIBAS previsto dalla legge 5/2025. Viene attuata la legge da noi proposta e che appunto prevede una partecipazione p...-->continua
|
|