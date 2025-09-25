-->

Chiorazzo al Premio Alessandra Bisceglia: Raccontare la diversità è un dovere civile

25/09/2025

Il Premio giornalistico dedicato ad Alessandra Bisceglia ha per noi lucani un valore particolare perché ricorda una giovane donna della nostra terra che, con il suo talento e il suo coraggio, ha lasciato un segno indelebile. Emozione per la sua storia, commozione per i suoi genitori che con il loro impegno non hanno voluto solo fare memoria, ma formare una nuova generazione ispirata ai valori di Alessandra. E orgoglio, perché una ragazza lucana ha lasciato un segno così bello e significativo, seppur in una vita breve. È quanto dichiarato dal Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, promosso dalla Fondazione Viva Ale insieme all'Università LUMSA e all'Ordine dei Giornalisti.



Raccontare la diversità - ha sottolineato Chiorazzo nel suo intervento - è oggi più che mai un dovere civile. In un tempo segnato da stereotipi e semplificazioni, saper comunicare la disabilità e le fragilità con rispetto e competenza significa costruire una società più giusta e inclusiva. Ma il titolo ci richiama anche a una responsabilità collettiva, lavorare tutti insieme per costruire un mondo migliore, senza lasciare indietro nessuno.



Chiorazzo ha ringraziato la Presidente della Fondazione per linvito e ha ricordato come lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale abbia sostenuto convintamente liniziativa, perché parlare di inclusione e rispetto della diversità significa valorizzare i principi fondamentali della nostra comunità regionale.



Non bastano sensibilità e parole, occorrono azioni. Lo abbiamo ascoltato anche dalla testimonianza del nostro corregionale Stefano Mele, referente della Consulta delle Malattie Neuromuscolari del Sud, che ci ha ricordato quanto sia urgente rafforzare i servizi di assistenza domiciliare, applicare in maniera effettiva i PDTA, introdurre screening neonatali e realizzare unità multidisciplinari. Queste non sono concessioni ma sono diritti che dobbiamo garantire.



Un pensiero particolare è stato rivolto ai giornalisti premiati e a quanti hanno ricevuto riconoscimenti speciali, ai quali Chiorazzo ha espresso un sincero augurio perché possiate continuare a raccontare la realtà con coraggio e responsabilità, dando voce a chi troppo spesso non viene ascoltato". Leredità di Alessandra - ha concluso Chiorazzo - continua a parlare a tutti noi e ci sprona a fare della Basilicata, e non solo, una terra davvero inclusiva.



