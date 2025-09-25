Oggi, in qualità di Garante regionale della Disabilità, ho incontrato Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Potenza, Michele Campanaro. Unoccasione importante di confronto istituzionale, che mi ha permesso di condividere riflessioni, criticità e prospettive legate al tema della disabilità. Lo dichiara Marika Padula, Garante regionale per la disabilità.



Lobiettivo comune - ha evidenziato la Garante - è quello di costruire una collaborazione solida e concreta, capace di tradursi in azioni reali a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La disabilità è una sfida che riguarda tutta la comunità, solo attraverso ascolto, rete e cooperazione tra istituzioni possiamo garantire pari diritti, inclusione e dignità.



Ringrazio il Prefetto  conclude Padula - per la sensibilità e lattenzione dedicate a questo tema così centrale, con limpegno reciproco a proseguire su questa strada di dialogo e responsabilità condivisa.