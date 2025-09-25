-->
|
La voce della Politica
|Padula e Campanaro, confronto sulla disabilità
25/09/2025
|Oggi, in qualità di Garante regionale della Disabilità, ho incontrato Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Potenza, Michele Campanaro. Unoccasione importante di confronto istituzionale, che mi ha permesso di condividere riflessioni, criticità e prospettive legate al tema della disabilità. Lo dichiara Marika Padula, Garante regionale per la disabilità.
Lobiettivo comune - ha evidenziato la Garante - è quello di costruire una collaborazione solida e concreta, capace di tradursi in azioni reali a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La disabilità è una sfida che riguarda tutta la comunità, solo attraverso ascolto, rete e cooperazione tra istituzioni possiamo garantire pari diritti, inclusione e dignità.
Ringrazio il Prefetto conclude Padula - per la sensibilità e lattenzione dedicate a questo tema così centrale, con limpegno reciproco a proseguire su questa strada di dialogo e responsabilità condivisa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/09/2025 - Miss Italia accolta dal Presidente Bardi
Il Presidente Vito Bardi ha ricevuto oggi nella Sala Verrastro della Regione Katia Buchicchio, eletta Miss Italia 2025, la prima lucana a conquistare il prestigioso titolo nazionale, accompagnata dai genitori, dalla sorella, dal sindaco del Comune di Anzi, Filomena Graziadei...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Chiorazzo al Premio Alessandra Bisceglia: Raccontare la diversità è un dovere civile
Il Premio giornalistico dedicato ad Alessandra Bisceglia ha per noi lucani un valore particolare perché ricorda una giovane donna della nostra terra che, con il suo talento e il suo coraggio, ha lasciato un segno indelebile. Emozione per la sua storia, commoz...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Padula e Campanaro, confronto sulla disabilità
Oggi, in qualità di Garante regionale della Disabilità, ho incontrato Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Potenza, Michele Campanaro. Unoccasione importante di confronto istituzionale, che mi ha permesso di condividere riflessioni, criticità e pros...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Polo della salute a Lagonegro: investimenti per oltre 60 milioni di euro
Un ospedale moderno, efficiente, capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini del Lagonegrese e dellintera area sud della Basilicata. È questo il futuro che la Regione sta costruendo a Lagonegro, attraverso il progetto del nuovo Polo Unico della Sa...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Cifarelli: ''Su Metaponto la risposta del Ministro Musumeci evidenzia l'approssimazione della Regione Basilicata''
La risposta del Ministro Musumeci allinterrogazione degli Onorevoli Amendola e Sarracino del Partito Democratico su Metaponto non lascia spazio a interpretazioni: se la Regione Basilicata non trasmette la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza, ...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Basilicata, in Consiglio regionale il futuro dei lavoratori PNRR della giustizia: UILPA chiede stabilizzazione
La vicenda dei lavoratori precari della giustizia finanziati con fondi PNRR è approdata ufficialmente in Consiglio regionale. Nella giornata di ieri la Prima Commissione della Regione Basilicata, presieduta da Francesco Fanelli, ha ascoltato il Segretario UILP...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Basilicata. Mensa ospedaliera per gli universitari
È stata sottoscritta questa mattina, alla presenza del direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, del presidente dellArdsu, Vincenzo Summa, del Direttore Generale Ardsu, Giuseppe Giuzio e del Cosigliere Ardsu, Giulio Ruggieri, la convenzione tra l...-->continua
|
|