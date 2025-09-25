Un ospedale moderno, efficiente, capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini del Lagonegrese e dellintera area sud della Basilicata. È questo il futuro che la Regione sta costruendo a Lagonegro, attraverso il progetto del nuovo Polo Unico della Salute, un investimento complessivo di oltre 60 milioni di euro già programmati e finanziati.



Il potenziamento dellOspedale di Lagonegro  spiega lassessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico  è un percorso già avviato con atti concreti, procedure definite e risorse disponibili, per trasformare le attese di questi anni in unassistenza sanitaria di qualità, sicura e vicina ai bisogni dei cittadini".



Il Primo intervento  FSC 2021-2027 (34 milioni di euro complessivi), comprende la nuova palazzina A e la centrale tecnologica. Il primo lotto, pari a 19,6 milioni di euro, ha già visto un passaggio decisivo: con la delibera n. 782/2025, firmata dal commissario straordinario dellAsp Basilicata Massimo De Fino, è stata autorizzata la Stazione unica appaltante (Suarb) ad indire la gara dappalto.



Il secondo intervento, finanziato con Legge 67/88, art. 20 sulledilizia ospedaliera (per oltre 31 milioni di euro), prevede la demolizione dellattuale ospedale e la costruzione dei nuovi Padiglioni B e C, destinati a ospitare reparti e servizi essenziali. Le risorse sono già stanziate.



Il terzo intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano: la Regione ha avviato le procedure per il relativo finanziamento.



A questi si aggiunge un ulteriore investimento di un milione di euro per la nuova elisuperficie di Lagonegro, a supporto dellemergenza-urgenza.



Con questo progetto  conclude Latronico  Lagonegro avrà un ospedale nuovo, moderno e sicuro. È un investimento storico per la sanità lucana, che segna un cambio di passo e guarda al futuro.