|Cifarelli: ''Su Metaponto la risposta del Ministro Musumeci evidenzia l'approssimazione della Regione Basilicata''
25/09/2025
|La risposta del Ministro Musumeci allinterrogazione degli Onorevoli Amendola e Sarracino del Partito Democratico su Metaponto non lascia spazio a interpretazioni: se la Regione Basilicata non trasmette la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza, il Governo non può attivare misure straordinarie. È dunque necessario comprendere cosa stia facendo e cosa intenda fare la Giunta regionale in merito al risarcimento dei danni procurati dal grave incendio che lo scorso mese di luglio ha interessato Metaponto, perché, al momento, Bardi e Cicala non hanno fatto alcun adempimento per mettere il territorio nella condizione di ottenere le necessarie risposte nazionali.
Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli, che aggiunge:
Quali e quanti fondi sono stati stanziati dalla Regione per far fronte ai danni subiti dalle attività agricole, turistiche e dai privati e per i ripristini ambientali? Ed essi sono sufficienti? Il Ministro ha messo nero su bianco che non è mai arrivata da parte della Basilicata alcuna istanza formale per lo stato di emergenza. Questo significa che, di fronte alle criticità di Metaponto, la Regione ha rinunciato di fatto a chiedere strumenti straordinari al Governo? Eppure non ci risulta che tutti i danni siano stati risarciti. Sarebbe inaccettabile se intere comunità, comparti agricoli e operatori turistici non venissero adeguatamente tutelati per trascuratezza e mancanza di iniziativa.
Cifarelli sottolinea come non si possa perdere altro tempo: possibile che la Regione non abbia fatto una sola telefonata al ministero competente per accordarsi per le misure necessarie ad affrontare le conseguenze dell'incendio?
È ora che la Giunta regionale faccia il suo dovere conclude il consigliere Roberto Cifarelli.
