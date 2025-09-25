È stata sottoscritta questa mattina, alla presenza del direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, del presidente dellArdsu, Vincenzo Summa, del Direttore Generale Ardsu, Giuseppe Giuzio e del Cosigliere Ardsu, Giulio Ruggieri, la convenzione tra lAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo e lAzienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu). Grazie a questo accordo, gli studenti universitari impegnati in corsi di laurea e tirocini presso le strutture dellAor potranno usufruire del servizio mensa a condizioni agevolate, favorendo così una migliore conciliazione tra studio e attività di formazione pratica.



Il costo di ciascun pasto è fissato in 9 euro: 2 euro saranno a carico dello studente, mentre i restanti 7 euro saranno coperti dallArdsu. La quota studente verrà versata secondo le modalità operative definite dallAor, mentre la parte a carico dellAzienda regionale sarà rendicontata e fatturata ogni due mesi, con un monitoraggio dettagliato dei pasti effettivamente consumati.



Laccesso al servizio avverrà attraverso la presentazione della tessera sanitaria, che sarà letta da appositi dispositivi elettronici forniti dallArdsu e collegati al portale di registrazione. In questo modo sarà garantita la massima trasparenza nella gestione dei pasti e una semplificazione delle procedure di rendicontazione. Lutilizzo della mensa sarà consentito esclusivamente nelle fasce orarie stabilite dallAor e comunicate allArdsu e gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente a tali orari e alle regole igieniche previste.



Il servizio sarà attivo nelle mense ospedaliere delle diverse sedi dellAor, in particolare laddove non sia presente una mensa universitaria, come già avviene al Campus di Macchia Romana. La convenzione avrà durata biennale, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2027, con possibilità di rinnovo.



"Con questo provvedimento  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico  rafforziamo concretamente il diritto allo studio in Basilicata, garantendo agli studenti delle professioni sanitarie un sostegno tangibile nella loro quotidianità. Lintegrazione tra mondo accademico e strutture ospedaliere è fondamentale per la formazione dei nostri futuri professionisti e il servizio mensa rappresenta un passo in avanti per rendere più agevole il loro percorso".