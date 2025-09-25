-->
La voce della Politica
|Basilicata. Mensa ospedaliera per gli universitari
25/09/2025
|È stata sottoscritta questa mattina, alla presenza del direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, del presidente dellArdsu, Vincenzo Summa, del Direttore Generale Ardsu, Giuseppe Giuzio e del Cosigliere Ardsu, Giulio Ruggieri, la convenzione tra lAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo e lAzienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu). Grazie a questo accordo, gli studenti universitari impegnati in corsi di laurea e tirocini presso le strutture dellAor potranno usufruire del servizio mensa a condizioni agevolate, favorendo così una migliore conciliazione tra studio e attività di formazione pratica.
Il costo di ciascun pasto è fissato in 9 euro: 2 euro saranno a carico dello studente, mentre i restanti 7 euro saranno coperti dallArdsu. La quota studente verrà versata secondo le modalità operative definite dallAor, mentre la parte a carico dellAzienda regionale sarà rendicontata e fatturata ogni due mesi, con un monitoraggio dettagliato dei pasti effettivamente consumati.
Laccesso al servizio avverrà attraverso la presentazione della tessera sanitaria, che sarà letta da appositi dispositivi elettronici forniti dallArdsu e collegati al portale di registrazione. In questo modo sarà garantita la massima trasparenza nella gestione dei pasti e una semplificazione delle procedure di rendicontazione. Lutilizzo della mensa sarà consentito esclusivamente nelle fasce orarie stabilite dallAor e comunicate allArdsu e gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente a tali orari e alle regole igieniche previste.
Il servizio sarà attivo nelle mense ospedaliere delle diverse sedi dellAor, in particolare laddove non sia presente una mensa universitaria, come già avviene al Campus di Macchia Romana. La convenzione avrà durata biennale, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2027, con possibilità di rinnovo.
"Con questo provvedimento dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico rafforziamo concretamente il diritto allo studio in Basilicata, garantendo agli studenti delle professioni sanitarie un sostegno tangibile nella loro quotidianità. Lintegrazione tra mondo accademico e strutture ospedaliere è fondamentale per la formazione dei nostri futuri professionisti e il servizio mensa rappresenta un passo in avanti per rendere più agevole il loro percorso".
