-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Mensa ospedaliera per gli universitari

25/09/2025

È stata sottoscritta questa mattina, alla presenza del direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, del presidente dellArdsu, Vincenzo Summa, del Direttore Generale Ardsu, Giuseppe Giuzio e del Cosigliere Ardsu, Giulio Ruggieri, la convenzione tra lAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo e lAzienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu). Grazie a questo accordo, gli studenti universitari impegnati in corsi di laurea e tirocini presso le strutture dellAor potranno usufruire del servizio mensa a condizioni agevolate, favorendo così una migliore conciliazione tra studio e attività di formazione pratica.

Il costo di ciascun pasto è fissato in 9 euro: 2 euro saranno a carico dello studente, mentre i restanti 7 euro saranno coperti dallArdsu. La quota studente verrà versata secondo le modalità operative definite dallAor, mentre la parte a carico dellAzienda regionale sarà rendicontata e fatturata ogni due mesi, con un monitoraggio dettagliato dei pasti effettivamente consumati.

Laccesso al servizio avverrà attraverso la presentazione della tessera sanitaria, che sarà letta da appositi dispositivi elettronici forniti dallArdsu e collegati al portale di registrazione. In questo modo sarà garantita la massima trasparenza nella gestione dei pasti e una semplificazione delle procedure di rendicontazione. Lutilizzo della mensa sarà consentito esclusivamente nelle fasce orarie stabilite dallAor e comunicate allArdsu e gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente a tali orari e alle regole igieniche previste.

Il servizio sarà attivo nelle mense ospedaliere delle diverse sedi dellAor, in particolare laddove non sia presente una mensa universitaria, come già avviene al Campus di Macchia Romana. La convenzione avrà durata biennale, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2027, con possibilità di rinnovo.

"Con questo provvedimento  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico  rafforziamo concretamente il diritto allo studio in Basilicata, garantendo agli studenti delle professioni sanitarie un sostegno tangibile nella loro quotidianità. Lintegrazione tra mondo accademico e strutture ospedaliere è fondamentale per la formazione dei nostri futuri professionisti e il servizio mensa rappresenta un passo in avanti per rendere più agevole il loro percorso".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
25/09/2025 - Basilicata. Mensa ospedaliera per gli universitari

È stata sottoscritta questa mattina, alla presenza del direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, del presidente dellArdsu, Vincenzo Summa, del Direttore Generale Ardsu, Giuseppe Giuzio e del Cosigliere Ardsu, Giulio Ruggieri, la convenzione tra lAzienda Ospeda...-->continua
25/09/2025 - DesTEENazione: a Marconia oltre 3 milioni di euro per giovani e famiglie

Ogni comunità cresce se i suoi giovani hanno luoghi dove incontrarsi, imparare e crescere insieme. È con questa visione che prende forma a Marconia uno dei progetti più significativi per le nuove generazioni del territorio: la riqualificazione dellex ITAS di ...-->continua
25/09/2025 - Verri: ''per Pisticci costruiamo il campo progressista''

Pisticci ha vissuto negli anni, e in particolare nellultima fase politica, stagioni spesso segnate da divisioni, governi instabili e da una distanza crescente tra cittadini e istituzioni.
Oggi lamministrazione comunale vede al suo interno una forte pres...-->continua
25/09/2025 - Spesa farmaceutica: i dati AIFA e le azioni di contenimento della Regione Basilicata

LAgenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale relativo al periodo gennaioaprile 2025. Per la Basilicata si registra un incremento dellincidenza della spesa per acquisti diretti sul Fondo Sa...-->continua
25/09/2025 - Smart Working e Servizio Civile, Lacorazza: Cupparo attui le leggi

Abbiamo più volte sollecitato lassessore regionale Franco Cupparo ed interloquito da settimane anche con il direttore generale della Presidenza della Giunta Donato Del Corso, per dare corso e rispettare due leggi, peraltro approvate allunanimità in Consigli...-->continua
24/09/2025 - ''Assunzioni nella PA, il paradosso delle graduatorie in Basilicata''

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 19 settembre 2025, il Governo ha autorizzato oltre 9300 nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione, suddivise tra Ministeri ed enti pubblici. Un provvedimento importante che prevede linserimento di ...-->continua
24/09/2025 - Mega (Cgil Basilicata): ''Si apra subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale''

La situazione del settore industriale in Basilicata è diventata drammatica. Come Cgil chiediamo al governo Bardi di aprire subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale, portando all'attenzione non solo l'automotive ma anche il settore delle estr...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo