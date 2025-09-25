-->
La voce della Politica
|Verri: ''per Pisticci costruiamo il campo progressista''
25/09/2025
|Pisticci ha vissuto negli anni, e in particolare nellultima fase politica, stagioni spesso segnate da divisioni, governi instabili e da una distanza crescente tra cittadini e istituzioni.
Oggi lamministrazione comunale vede al suo interno una forte presenza di forze di centrosinistra: il Partito Democratico e la lista civica Insieme. Allo stesso tempo, una parte importante del centrosinistra progressista di cui anchio faccio parte è collocata allopposizione. Questa realtà dimostra quanto sia necessario costruire un campo progressista più ampio, coeso e riconoscibile, capace di dare risposte solide alla nostra comunità.
Il dato demografico racconta con forza la gravità del momento: al 31 agosto 2025 la popolazione residente di Pisticci è scesa a 16.659 abitanti, facendo retrocedere la nostra città da terzo a quinto comune della Basilicata. È un segnale che deve allarmare, perché lo spopolamento significa perdita di scuole, servizi più fragili, impoverimento sociale e culturale. E in un territorio complesso come il nostro che contiene almeno quattro comunità distinte (Pisticci Centro, Marconia, Tinchi, Pisticci Scalo), oltre alle contrade e alla fascia costiera diventa sempre più difficile garantire servizi adeguati e qualità della vita.
A questa sfida si aggiunge quella della Val Basento: unarea che ha conosciuto deindustrializzazione, abbandono di produzioni e riduzione di posti di lavoro, ma che oggi può tornare a essere un motore di sviluppo con nuovi investimenti e con politiche pubbliche capaci di accompagnare imprese, innovazione e sostenibilità.
In questo quadro pesa anche latteggiamento della Regione Basilicata guidata dal centrodestra, che con scelte e priorità diverse, e troppo spesso orientate altrove, rischia di indebolire ulteriormente il nostro territorio e lintera area metapontina. Per questo serve un campo progressista forte, che difenda Pisticci e il suo hinterland, e che sappia rimettere al centro dignità, lavoro, servizi, diritti.
Lesperienza nazionale ci indica la strada. In molte regioni che si preparano al voto del 2025, il centrosinistra sta costruendo alleanze larghe e riconoscibili. La segretaria nazionale del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte e Alleanza Verdi e Sinistra con Fratoianni e Bonelli hanno dimostrato che unire sensibilità diverse è possibile, e che questa unità ridà forza alle comunità.
Pisticci ha bisogno della stessa energia. Significa costruire una città che:
rafforzi la sanità territoriale, con servizi accessibili e di qualità;
investa nella scuola e nei giovani, contrastando lo spopolamento con opportunità concrete;
promuova lavoro dignitoso e innovazione, rilanciando la Val Basento come polo di sviluppo sostenibile;
tuteli lambiente e il patrimonio naturale, trasformandoli in motore di crescita;
garantisca servizi pubblici efficienti trasporti, cultura, sport, acqua come segno tangibile di uguaglianza e cittadinanza.
Questi punti non esauriscono la nostra visione. Pisticci deve diventare anche una comunità capace di guardare oltre i propri confini, attenta ai temi della pace e della convivenza tra i popoli. In un tempo segnato da conflitti drammatici, come quello che devasta la Palestina e il Medio Oriente, è nostro dovere affermare che la politica locale non è estranea alle grandi sfide globali. Una città progressista è una città che educa alla solidarietà, che promuove il dialogo e che si riconosce in unidea di mondo fondata sulla giustizia, sul rispetto dei diritti umani e sulla costruzione di un futuro pacifico. Pisticci può e deve dare forza anche ideale a questa prospettiva, diventando un punto di riferimento per un modo diverso di vivere insieme, aperto, inclusivo e nonviolento.
Lo abbiamo dimostrato quando, su mia iniziativa e del capogruppo del Partito Democratico Eligio Iannuzziello e di Giuseppe Miolla della Lista dei Cittadini, il Consiglio comunale ha approvato allunanimità il riconoscimento dello Stato di Palestina: un atto simbolico ma fortemente politico, che afferma da Pisticci un messaggio di giustizia e di pace.
Dare vita a una nuova stagione per Pisticci richiede coraggio e responsabilità.
Occorre superare vecchie contrapposizioni e ritrovarsi in una visione comune, orientata a lungo termine.
Serve andare oltre personalismi e veti che hanno spesso frenato il campo progressista. La Politica deve misurarsi sul cosa e non sul chi: sulle idee, sui programmi, sulle soluzioni ai problemi collettivi della comunità. Solo così un progetto di centrosinistra può aspirare a guidare davvero Pisticci, mettendo al centro i bisogni delle persone e non le vicende personali dei suoi esponenti.
Io sono pronta a fare la mia parte, con spirito di servizio e con la convinzione che lunione delle forze progressiste e civiche possa restituire fiducia e speranza alla nostra comunità.
Chi condivide questa prospettiva ha oggi loccasione di contribuire a un percorso storico: costruire insieme un campo progressista forte, inclusivo e credibile, capace di accompagnare Pisticci e larea metapontina verso una nuova stagione di sviluppo, diritti e giustizia sociale.
Il 2027 è vicino. Per costruire un futuro diverso occorre iniziare oggi.
Per questo faccio appello a tutte le forze politiche e civiche, alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti che si riconoscono nel campo progressista e nei valori dellequità, della giustizia sociale, della sostenibilità e dellinclusione. È il momento di costituire insieme un tavolo di confronto permanente, dove le differenze diventino ricchezza e dove possa crescere un progetto politico credibile, ampio e condiviso, che fin da ora sia in grado di costruire condivisione di scelte politico-amministrative e sia capace di guidare Pisticci verso una nuova stagione.
La Consigliera
Viviana Verri
