La voce della Politica
|Smart Working e Servizio Civile, Lacorazza: Cupparo attui le leggi
25/09/2025
|Abbiamo più volte sollecitato lassessore regionale Franco Cupparo ed interloquito da settimane anche con il direttore generale della Presidenza della Giunta Donato Del Corso, per dare corso e rispettare due leggi, peraltro approvate allunanimità in Consiglio regionale: legge n.15/2025 (Smart Working) e la legge n.17/2025 (S.C.A.C.C.O. - Servizio Civile Regionale). Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
Cè un ritardo di mesi ed ogni giorno che passa si segnano opportunità in meno che da una parte parlano di occasioni per i giovani (es. Card Cultura) e dallaltra di lavoro e di prospettive che, come ha segnalato una recente indagine de Il Sole 24 Ore, sono fondamentali per il Sud e in particolare per le donne.
Alle reiterate richieste conclude Lacorazza - non abbiamo ricevuto risposte ma ancora una volta segnaliamo che vi sono doveri istituzionali ed imparzialità da rispettare, come segnalato ieri dal collega Cifarelli, soprattutto quando ci sono leggi approvate da attuare.
