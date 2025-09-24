-->
La voce della Politica
Cifarelli a Cupparo: la cultura delle istituzioni impone modalità differenti di approccio
24/09/2025
|Le vicende che hanno visto lassessore regionale Cupparo protagonista, dapprima con la partecipazione allassemblea di una sigla sindacale e successivamente con le dichiarazioni relative al coinvolgimento della Regione sugli avvisi pubblici, meritano alcune riflessioni di metodo. La cultura delle istituzioni, infatti, impone modalità di approccio ben diverse da quelle finora adottate.
Il rispetto dei corretti rapporti sindacali e della terzietà delle istituzioni rappresenta un pilastro irrinunciabile della vita democratica. Le relazioni con le parti sociali e con le organizzazioni di rappresentanza non possono essere trattate come semplici occasioni di consenso o di esposizione pubblica
Allo stesso modo, il tema degli avvisi pubblici e delle procedure di programmazione regionale non può e non deve trasformarsi in terreno di polemica tra istituzioni e corpi intermedi, perché ciascuno ha compiti e funzioni ben definiti. Si tratta, peraltro, di bandi che sono stati condivisi preliminarmente e che devono avere la massima diffusione, sia attraverso la divulgazione istituzionale che datoriale, senza che si generi una concorrenza impropria che, invece, devono integrarsi e rafforzarsi a vicenda.
Per questo, rivolgo un invito allassessore Cupparo: la forza delle istituzioni si misura non sulla capacità di presenziare ad appuntamenti di parte, ma sulla coerenza con cui si rispettano i principi di imparzialità, trasparenza e responsabilità. Solo così la Regione Basilicata potrà affrontare con autorevolezza le sfide che lattendono e restituire ai cittadini la fiducia nelle proprie istituzioni.
|La Voce della Politica
|24/09/2025 - Mega (Cgil Basilicata): ''Si apra subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale''
La situazione del settore industriale in Basilicata è diventata drammatica. Come Cgil chiediamo al governo Bardi di aprire subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale, portando all'attenzione non solo l'automotive ma anche il settore delle estrazioni petrolif...-->continua
|24/09/2025 - Lacorazza a Rionero: Riaffermare la Memoria, fermare il genocidio
Il 21 settembre scorso a Matera e il 24 settembre a Rionero si è ricordato il contributo di sangue versato dalla Basilicata, nel 1943, alla liberazione dal nazifascismo e alla Resistenza italiana. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consigli...-->continua
|24/09/2025 - Chiorazzo: ''Ripartire dalla valorizzazione della diga di Monte Cotugno e delle infrastrutture idriche''
Si è svolto ieri, su iniziativa del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, un sopralluogo presso la diga di Monte Cotugno, al quale hanno preso parte il Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, il Vice Sindaco, Nicola Messu...-->continua
|24/09/2025 - Energia: intesa tra Regione Basilicata e GSE
Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 12, nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale a Potenza, si terrà una conferenza stampa per illustrare i contenuti del nuovo Protocollo dintesa siglato tra la Regione Basilicata e il Gestore dei Servizi Energet...-->continua
|24/09/2025 - Latronico: Case di Comunità, tempi rispettati
In merito alle osservazioni contenute nel report Agenas, secondo cui al 30 giugno 2025 nessuna delle 19 Case della Comunità previste in Basilicata risultava avere almeno un servizio attivo, la Regione Basilicata intende fare chiarezza sullo stato reale di avan...-->continua
|24/09/2025 - CISL: «Una conferenza nazionale di servizio in Basilicata sulle aree interne»
La Cisl Basilicata fin dal 2022 con liniziativa dal titolo «Aree interne, luoghi da vivere», ha messo al centro della sua azione sindacale e ha focalizzato la sua attenzione sul tema della Basilicata come regione che va interpretata e gestita come una grande ...-->continua
