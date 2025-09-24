Le vicende che hanno visto lassessore regionale Cupparo protagonista, dapprima con la partecipazione allassemblea di una sigla sindacale e successivamente con le dichiarazioni relative al coinvolgimento della Regione sugli avvisi pubblici, meritano alcune riflessioni di metodo. La cultura delle istituzioni, infatti, impone modalità di approccio ben diverse da quelle finora adottate.

Il rispetto dei corretti rapporti sindacali e della terzietà delle istituzioni rappresenta un pilastro irrinunciabile della vita democratica. Le relazioni con le parti sociali e con le organizzazioni di rappresentanza non possono essere trattate come semplici occasioni di consenso o di esposizione pubblica

Allo stesso modo, il tema degli avvisi pubblici e delle procedure di programmazione regionale non può e non deve trasformarsi in terreno di polemica tra istituzioni e corpi intermedi, perché ciascuno ha compiti e funzioni ben definiti. Si tratta, peraltro, di bandi che sono stati condivisi preliminarmente e che devono avere la massima diffusione, sia attraverso la divulgazione istituzionale che datoriale, senza che si generi una concorrenza impropria che, invece, devono integrarsi e rafforzarsi a vicenda.

Per questo, rivolgo un invito allassessore Cupparo: la forza delle istituzioni si misura non sulla capacità di presenziare ad appuntamenti di parte, ma sulla coerenza con cui si rispettano i principi di imparzialità, trasparenza e responsabilità. Solo così la Regione Basilicata potrà affrontare con autorevolezza le sfide che lattendono e restituire ai cittadini la fiducia nelle proprie istituzioni.