24/09/2025
|Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 12, nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale a Potenza, si terrà una conferenza stampa per illustrare i contenuti del nuovo Protocollo dintesa siglato tra la Regione Basilicata e il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Laccordo nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare la Basilicata verso una transizione energetica sostenibile, mettendo a disposizione dei cittadini, delle imprese e degli enti locali strumenti concreti per:
1. favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dellautoconsumo di energia pulita;
2. sostenere interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici;
3. promuovere la mobilità sostenibile e leconomia circolare;
4. creare occasioni di formazione e assistenza tecnica per i Comuni e i professionisti del territorio.
Il Protocollo, inoltre, prevede la nascita di uno sportello tecnico dedicato, pensato per affiancare amministrazioni locali, imprese e cittadini nellaccesso agli incentivi e nei percorsi di progettazione legati alla transizione ecologica.
Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Regione, Vito Bardi, lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e l'amministratore delegato di GSE, Vinicio Vigilante. Saranno illustrati, nel dettaglio, gli strumenti operativi previsti dallaccordo e le opportunità per il territorio.
|
|