|Provincia di Matera e CONI: accordo per la promozione dello sport
24/09/2025
|Avviare una collaborazione strategica a sostegno della cultura sportiva e dei suoi valori attraverso la promozione di iniziative congiunte.
E la mission del protocollo dintesa, della durata di quattro anni, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e da Giovanni Salvia, Presidente del Comitato regionale Basilicata del CONI, con il quale si vuole sottolineare limportanza della valorizzazione dello sport per i suoi valori educativi e sociali e il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e realtà sportive del territorio.
Nel dettaglio, la collaborazione si concentrerà su diversi ambiti ad iniziare dalla promozione sportiva e culturale, passando per la valorizzazione degli impianti, il supporto alle associazioni sportive, la fornitura di da parte della scuola regionale dello Sport del CONI Basilicata di consulenze gratuite per le associazioni sportive dilettantistiche, la promozione dellattività fisica per uno stile di vita corretto.
Laccordo ha dichiarato Mancini - dimostra la nostra ferma volontà di creare una sinergia tra enti, perché crediamo che solo lavorando insieme si possano raggiungere risultati concreti e duraturi. La collaborazione con unistituzione autorevole come il CONI Basilicata ci consentirà di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di educazione, aggregazione e promozione sociale. Particolare attenzione sarà dedicata alla razionalizzazione delluso degli spazi, in particolare delle palestre scolastiche di nostra competenza, per renderle più accessibili e funzionali per tutti.
Ringrazio il Coni Basilicata e il suo Presidente Salvia per la disponibilità mostrata e per quanto saprà fare nel rendere concreto questo accordo.
|La Voce della Politica
|24/09/2025 - Energia: intesa tra Regione Basilicata e GSE
Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 12, nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale a Potenza, si terrà una conferenza stampa per illustrare i contenuti del nuovo Protocollo dintesa siglato tra la Regione Basilicata e il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A...-->continua
|24/09/2025 - Latronico: Case di Comunità, tempi rispettati
In merito alle osservazioni contenute nel report Agenas, secondo cui al 30 giugno 2025 nessuna delle 19 Case della Comunità previste in Basilicata risultava avere almeno un servizio attivo, la Regione Basilicata intende fare chiarezza sullo stato reale di avan...-->continua
|24/09/2025 - CISL: «Una conferenza nazionale di servizio in Basilicata sulle aree interne»
La Cisl Basilicata fin dal 2022 con liniziativa dal titolo «Aree interne, luoghi da vivere», ha messo al centro della sua azione sindacale e ha focalizzato la sua attenzione sul tema della Basilicata come regione che va interpretata e gestita come una grande ...-->continua
|24/09/2025 - Cupparo replica a Cgil e Flai
Dichiarazione dellassessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo:
Non riesco a capire la presa di posizione di Cgil e Flai per la mia partecipazione ad unassemblea di lavoratori forestali organizzata dalla Uila-Uil. Come non ri...-->continua
|24/09/2025 - Basilicata. Consiglio regionale:Seduta sciolta per mancanza del numero legale
Si è riunito ieri il Consiglio regionale della Basilicata. La comunicazione dellassessore Latronico sulle problematiche del Servizio Sanitario Regionale è stata rinviata ad una prossima seduta.
Dopo lapertura dei lavori, si è tenuta la Conferenza de...-->continua
|23/09/2025 - La Garante Silletti e la Rems di Tinchi allOspedale di Policoro
Stamane con la Rems di Tinchi di Pisticci siamo stati presso lOspedale di Policoro ospitati dal Reparto di Pediatria dellOspedale di Policoro vivendo un momento intenso e ricco di umanità: i pazienti hanno donato ai piccoli degenti i manufatti realizzati a ...-->continua
