La voce della Politica
|Basilicata. Consiglio regionale:Seduta sciolta per mancanza del numero legale
24/09/2025
|Si è riunito ieri il Consiglio regionale della Basilicata. La comunicazione dellassessore Latronico sulle problematiche del Servizio Sanitario Regionale è stata rinviata ad una prossima seduta.
Dopo lapertura dei lavori, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il prosieguo della seduta. Al termine dellincontro, il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha illustrato le posizioni emerse: La maggioranza ha affermato ritiene opportuno tenere insieme la relazione dellassessore alla Sanità e il dibattito, affrontando in maniera approfondita i temi e procedendo poi allapprovazione degli atti. Le opposizioni, invece, valuteranno se discutere linsieme delle questioni o solo una parte di esse.
Pittella ha quindi proposto di rinviare la riunione dellAssemblea, per garantire la presenza del presidente Bardi, oltre a Latronico oggi in Aula, insieme agli altri interlocutori istituzionali coinvolti.
Sono quindi intervenuti i consiglieri regionali Piero Lacorazza (Pd), Alessia Araneo (M5s) e Michele Napoli (FdI). Per Lacorazza la proposta della maggioranza è stata giudicata non accoglibile, auspicando poi che martedì il Consiglio si svolga regolarmente, garantendo comunicazione, dibattito e decisioni attese dai cittadini. Per la consigliera Araneo la posizione del Movimento 5 Stelle è di estremo dissenso e disappunto, accompagnata da una forte preoccupazione per le sorti della Regione, che si sta consumando in continui rinvii perché la maggioranza non ha i numeri. Napoli pur riconoscendo le legittime preoccupazioni dellopposizione, ha precisato che i temi vanno affrontati nei momenti opportuni. Il rinvio del confronto consente di non frammentare la discussione e garantisce a tutti di esprimere posizioni e dissensi nel rispetto delle regole del Consiglio.
La proposta è stata dunque messa ai voti e, per mancanza del numero legale, la seduta è stata sciolta dal presidente Pittella.
