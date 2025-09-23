Stamane con la Rems di Tinchi di Pisticci siamo stati presso lOspedale di Policoro ospitati dal Reparto di Pediatria dellOspedale di Policoro vivendo un momento intenso e ricco di umanità: i pazienti hanno donato ai piccoli degenti i manufatti realizzati a mano nei laboratori interni alla struttura. Il tema scelto questanno è stato il pupazzetto Stitch, accolto con grande gioia dai bambini ricoverati. Questa iniziativa, inserita nei nostri progetti esterni, aveva un obiettivo semplice ma prezioso: portare un sorriso e alleviare, anche solo per un attimo, le sofferenze dei più piccoli. Un sentito ringraziamento va allASM di Matera, nella persona del dott. Riccardi, Direttore del Presidio Ospedaliero di Policoro, che ha partecipato con entusiasmo, e alla dott.ssa Montemurro, Direttore del Reparto di Pediatria, professionista esemplare che ogni giorno si dedica con cura e attenzione ai piccoli. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante dei diritti delle persone private della libertà, delle vittime di reato, della salute e degli anziani.





La Rems di Tinchi -prosegue - porta avanti quotidianamente numerosi progetti, sia interni sia esterni, con lobiettivo di favorire la riabilitazione, lautonomia e linclusione sociale dei pazienti. Progetti esterni: Gestione delle autonomie, economia domestica, acquisti e commissioni: dal lunedì al sabato, con spesa settimanale e acquisti personali autorizzati dallA.G.; Camminare attivamente insieme: uscite quotidiane dalle 16:00 alle 19:30 nel territorio di Pisticci e nei comuni limitrofi; Ancora matti per il mare: da giugno a settembre, due volte a settimana, attività balneari nel Comune di Pisticci; Sensibilizzazione: partecipazione ad eventi organizzati dalle associazioni locali e promozione di iniziative condivise; Uscite culturali: una volta al mese, alla scoperta delle bellezze della Basilicata e delle regioni vicine; Cinema: visione di film sia allinterno della struttura sia nelle sale cinematografiche locali. Progetti interni sono invece: La piccola bottega itinerante: realizzazione di manufatti artigianali da esporre nei mercatini del territorio; Laboratorio cucina: preparazione di pietanze nei locali interni della struttura; Coltiviamo insieme: cura dellorto adiacente alla Rems; Laboratori di lettura, ludico, sportivo e giornalino: attività dedicate alla crescita personale, alla creatività e al benessere psico-fisico".





Liniziativa di oggi al Reparto di Pediatria di Policoro  conclude Silletti - è solo una delle tante testimonianze del percorso che la Rems di Tinchi porta avanti con costanza e dedizione. Seguiranno altre esperienze, con la stessa finalità: unire cura, riabilitazione e solidarietà, costruendo ponti tra la struttura, il territorio e la comunità.



