Chiorazzo: 'Il pensiero di Moro parla ancora ai giovani'

23/09/2025

Il pensiero di Aldo Moro risuona ancora oggi con forza, soprattutto per le nuove generazioni. Sarà questo il filo conduttore delliniziativa Aldo Moro raccontato da Marco Damilano, promossa nellambito della rassegna Consiglio e Cultura: la casa dei lucani, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata.

Sabato 27 settembre, alle ore 11:00, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza, sarà protagonista il giornalista, saggista e opinionista Marco Damilano, autore del libro Un atomo di verità, un'opera che ripercorre gli eventi drammatici del 1978 e restituisce una lettura profonda del pensiero e delleredità politica di Aldo Moro.

Attraverso lanalisi lucida e appassionata di Damilano sulla morte dello statista - un evento che sconvolse il Paese e segnò la fine di un sogno: quello di unItalia più unita, capace di superare le divisioni ideologiche attraverso il dialogo - avremo loccasione di riflettere su come la memoria non sia solo un ricordo, ma unispirazione preziosa per conoscere a fondo la nostra storia e affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo.

Lannuncio dellevento assume un significato simbolico proprio nel giorno della nascita di Aldo Moro, avvenuta il 23 settembre 1916. Ricordarlo oggi - sottolinea Chiorazzo - significa non solo onorare una figura centrale della storia repubblicana, ma anche trasmettere ai giovani i valori del pensiero critico e della responsabilità civile, che Moro ha saputo incarnare con coerenza e visione.

Aldo Moro è nato il 23 settembre 1916, 109 anni fa. Un ragazzo del Meridione che ha segnato la storia dItalia: chiamato appena trentenne da deputato dellAssemblea Costituente a scrivere la Costituzione, ministro della Giustizia e dellIstruzione, segretario della Democrazia cristiana, presidente del Consiglio, ministro degli Esteri. Per decenni la figura di Aldo Moro - evidenzia Marco Damilano quando presenta la sua opera in giro per lItalia - è stata schiacciata sulla tragica fine, nel 1978. Ma il mio racconto prova a raccontare Aldo Moro oltre il rapimento delle Brigate rosse. Sono convinto che sia indispensabile recuperare la sua lezione: la fragilità delle democrazie, la necessità di una politica di ricucitura delle fratture sul piano interno e di pace in Europa e di convivenza tra i popoli del Mediterraneo sul piano internazionale. Per questo è importante farlo in un luogo della cultura, nella bellissima cornice del teatro Francesco Stabile di Potenza, e su iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata. Perché quella di Moro, oggi, è una lezione ancora più preziosa e sempre più attuale.




