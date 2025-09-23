-->
La voce della Politica
|Vulture città del vino 2026, Picerno: Laboratorio buone pratiche
23/09/2025
|Il riconoscimento di Città italiana del Vino 2026 ai 14 comuni del Vulture, con Ripacandida capofila, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per la Regione Basilicata, confermando il valore millenario dellAglianico e la capacità del territorio di fare rete per valorizzare un patrimonio unico. Nel Vulture, preferito a candidature di Abruzzo, Sicilia e Veneto, saranno previste in un anno attività enoturistiche, culturali, ambientali correlate al mondo del vino per valorizzare i pregi e le peculiarità della cultura della vite. È quanto afferma il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:
Questi Comuni sono uniti dalla tradizione secolare della viticoltura, in particolare dalla produzione dellAglianico del Vulture, uno dei vini rossi più pregiati del Sud Italia. Il nostro impegno è quello di promuovere e sviluppare enoturismo nel territorio della Basilicata attraverso lAssociazione nazionale Città del Vino e le varie istituzioni.
Lenoturismo in Basilicata conclude Picerno può essere potenziato integrandolo con il turismo culturale ed ambientale, penso ai numerosi siti di interesse tra Melfi e Venosa, che possono certamente arricchire lesperienza enoturistica.
