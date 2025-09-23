-->

Matera, Mancini chiede fondi e personale per rilanciare la Biblioteca Stigliani

23/09/2025

Chiarezza sul presente e, soprattutto, sul futuro della Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera. Lha chiesta il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, evidenziando criticità e obiettivi dellimportante presidio culturale.

Preliminarmente, Mancini ha ricordato che, nonostante diversi inviti a visitare la struttura inviati al Presidente della Regione Vito Bardi, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. La presenza di Bardi sarebbe opportuna per far comprendere meglio al Governatore, e dal vivo, limportanza della Stigliani che, peraltro, ha numerose criticità e problematiche che ne ostacolano lottimale funzionamento.

In primis, la necessità di fondi che, a nostro giudizio, devono essere strutturali e specifici. Solo per garantire i servizi di base sono necessari circa 600mila euro allanno. Soldi che, sebbene siano stati promessi, non sono ancora arrivati.

Cè poi la problematica relativa al numero di dipendenti, drasticamente calato da quaranta alle attuali dieci unità. Su questo fronte  ha proseguito Mancini  abbiamo ipotizzato una convenzione con lUniversità della Basilicata per il reclutamento di nuove figure professionali, come bibliotecari, per affrontare questa carenza.

Infine, ci sono problemi strutturali: ledificio che ospita la biblioteca, infatti, ha problemi di umidità. Un elemento che rappresenta una minaccia per i libri, inclusi quelli di grande valore. È quindi necessario un intervento immediato, ma, come detto, mancano i fondi per realizzarlo.

A conti fatti, quindi, Mancini ha individuato lobiettivo prioritario della Provincia di Matera, vale a dire un rilancio della Stigliani, presidio culturale fondamentale non solo per la città di Matera e per la sua provincia ma per tutta la regione. Obiettivo che si può centrare solo garantendole unattenzione che, al momento, è insufficiente da parte della Regione Basilicata.

Mi appello alla sensibilità del Presidente Bardi e al lavoro che certamente i consiglieri regionali del territorio materano sapranno fare, senza distinzione di colore politico. La biblioteca è di tutti e chi siede in Consiglio regionale ha, a maggiore ragione, lobbligo di adoperarsi per superare questa impasse.

Infine, il Presidente della Provincia si è detto fiducioso in una definitiva risoluzione della vicenda, ad iniziare dallincontro in programma il 26 settembre con Bardi, a Potenza.



