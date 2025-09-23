-->
|UIL FPL incontra il Commissario Defino: al centro fondi contrattuali e banca ore
23/09/2025
|La UIL FPL ha preso parte alla delegazione trattante dellASP che si è svolta alla presenza del nuovo Commissario, dott. Massimo Defino. Lincontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, nel corso del quale la nostra Organizzazione ha potuto presentare le proprie proposte e le priorità da portare avanti a favore dei lavoratori.
Sin dalle prime battute è emerso un clima costruttivo e positivo: lattenzione e la disponibilità dimostrate dal Commissario verso il sindacato sono state valutate come un segnale incoraggiante, capace di tracciare una linea di rinnovata collaborazione nelle relazioni sindacali allinterno dellEnte.
Nel merito delle questioni affrontate, la UIL FPL ha ribadito limportanza di procedere con lincremento dei fondi contrattuali, indispensabili per garantire una valorizzazione adeguata del personale. Tali risorse consentiranno non solo di intervenire sullaumento dei compensi destinati ai titolari di incarico che svolgono attività aggiuntive non contemplate nelle declaratorie contrattuali di cui allincarico di assegnazione, ma anche di prevedere listituzione di nuovi incarichi di funzione e di porre le basi per ulteriori progressioni orizzontali nel corso del 2025.
Un altro tema fondamentale posto allattenzione dellAmministrazione riguarda la regolamentazione delle attività svolte dal personale impegnato nei concorsi. A tal fine, la UIL FPL ha consegnato una bozza di regolamento che mira a definire criteri chiari e trasparenti per la remunerazione dei lavoratori coinvolti, nella convinzione che il riconoscimento economico sia un atto di giustizia nei confronti di chi contribuisce con impegno e professionalità alla buona riuscita delle procedure concorsuali.
Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla questione della banca ore pregresse, una problematica che da tempo necessitava di una soluzione concreta. Infatti, grazie al confronto, si è giunti al riconoscimento di ferie aggiuntive, a favore del personale che ha maturato la banca ore, fruibili anche in annualità diverse, così da superare il rischio di azzeramento delle ore maturate. Parallelamente, si è stabilito di avviare un percorso condiviso per lelaborazione di un regolamento sulla gestione della banca delle ore, strumento che consentirà di tutelare maggiormente i diritti dei lavoratori e di garantire uniformità nellapplicazione delle regole. La scrivente ha inoltre sollecitato il pagamento della produttività relativa allanno 2023, tema particolarmente sentito dal personale dellASP e che, grazie al nostro impegno, sarà erogata con applicazione della tassazione separata.
La UIL FPL esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti in questo primo incontro e, soprattutto, intende sottolineare con apprezzamento il metodo di lavoro adottato dal Commissario Defino. La sua apertura al dialogo, la volontà di affrontare con concretezza le criticità esistenti e lattenzione mostrata verso le proposte sindacali rappresentano un segnale chiaro di rinnovamento e di serietà amministrativa. Siamo convinti che questo approccio costituirà la base per costruire un percorso di collaborazione proficuo e stabile, capace di valorizzare il personale e di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini
Potenza,23/08/2025
Il Segretario Generale Regionale UIL FPL Basilicata
Verrastro Giuseppe
Il Segretario Regionale UIL FPL
Pisani Raffaele
Il Segretario Aziendale UIL FPL
Pace Domenico
LA RSU UIL FPL
