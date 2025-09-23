-->

UIL FPL incontra il Commissario Defino: al centro fondi contrattuali e banca ore

23/09/2025

La UIL FPL ha preso parte alla delegazione trattante dellASP che si è svolta alla presenza del nuovo Commissario, dott. Massimo Defino. Lincontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, nel corso del quale la nostra Organizzazione ha potuto presentare le proprie proposte e le priorità da portare avanti a favore dei lavoratori.

Sin dalle prime battute è emerso un clima costruttivo e positivo: lattenzione e la disponibilità dimostrate dal Commissario verso il sindacato sono state valutate come un segnale incoraggiante, capace di tracciare una linea di rinnovata collaborazione nelle relazioni sindacali allinterno dellEnte.

Nel merito delle questioni affrontate, la UIL FPL ha ribadito limportanza di procedere con lincremento dei fondi contrattuali, indispensabili per garantire una valorizzazione adeguata del personale. Tali risorse consentiranno non solo di intervenire sullaumento dei compensi destinati ai titolari di incarico che svolgono attività aggiuntive non contemplate nelle declaratorie contrattuali di cui allincarico di assegnazione, ma anche di prevedere listituzione di nuovi incarichi di funzione e di porre le basi per ulteriori progressioni orizzontali nel corso del 2025.

Un altro tema fondamentale posto allattenzione dellAmministrazione riguarda la regolamentazione delle attività svolte dal personale impegnato nei concorsi. A tal fine, la UIL FPL ha consegnato una bozza di regolamento che mira a definire criteri chiari e trasparenti per la remunerazione dei lavoratori coinvolti, nella convinzione che il riconoscimento economico sia un atto di giustizia nei confronti di chi contribuisce con impegno e professionalità alla buona riuscita delle procedure concorsuali.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla questione della banca ore pregresse, una problematica che da tempo necessitava di una soluzione concreta. Infatti, grazie al confronto, si è giunti al riconoscimento di ferie aggiuntive, a favore del personale che ha maturato la banca ore, fruibili anche in annualità diverse, così da superare il rischio di azzeramento delle ore maturate. Parallelamente, si è stabilito di avviare un percorso condiviso per lelaborazione di un regolamento sulla gestione della banca delle ore, strumento che consentirà di tutelare maggiormente i diritti dei lavoratori e di garantire uniformità nellapplicazione delle regole. La scrivente ha inoltre sollecitato il pagamento della produttività relativa allanno 2023, tema particolarmente sentito dal personale dellASP e che, grazie al nostro impegno, sarà erogata con applicazione della tassazione separata.

La UIL FPL esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti in questo primo incontro e, soprattutto, intende sottolineare con apprezzamento il metodo di lavoro adottato dal Commissario Defino. La sua apertura al dialogo, la volontà di affrontare con concretezza le criticità esistenti e lattenzione mostrata verso le proposte sindacali rappresentano un segnale chiaro di rinnovamento e di serietà amministrativa. Siamo convinti che questo approccio costituirà la base per costruire un percorso di collaborazione proficuo e stabile, capace di valorizzare il personale e di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini

Potenza,23/08/2025

Il Segretario Generale Regionale UIL FPL Basilicata

Verrastro Giuseppe



Il Segretario Regionale UIL FPL

Pisani Raffaele



Il Segretario Aziendale UIL FPL

Pace Domenico



LA RSU UIL FPL



