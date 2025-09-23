-->
Bochicchio: ''Congratulazioni al dott. Lacerenza per il Premio Letterario Basilicata''
23/09/2025
|Con grande gioia e profonda stima rivolgo le più vive congratulazioni al dott. Angelo Lacerenza per il prestigioso riconoscimento ottenuto nellambito della Cinquantaquattresima edizione del Premio Letterario Basilicata. La Giuria della sezione di Saggistica storica e Cultura lucana Premio Tommaso Pedio, presieduta dal prof. Giampaolo DAndrea, ha assegnato ad Angelo Lacerenza il Premio ex aequo per il saggio: Il brigantaggio meridionale dopo lUnità dItalia: tra storiografia, identizzazione e mitizzazione edito dalla Pisani Teodosio Edizioni di Avigliano.
Un riconoscimento che testimonia il valore scientifico e culturale del suo lavoro, capace di illuminare con rigore e passione una pagina complessa della nostra storia, arricchendo al tempo stesso la memoria e lidentità della Basilicata.
Al concittadino Angelo, al quale sono legato da una sincera e profonda amicizia, vanno il mio affetto, lorgoglio e laugurio di nuovi e sempre più importanti traguardi nel segno della ricerca, della cultura e della scrittura.
Altrettanto affetto e riconoscenza desidero esprimere a Teodosio Pisani, altro amico e concittadino illuminato, che con il suo impegno editoriale ha contribuito al raggiungimento di questo importante e prestigioso traguardo.
