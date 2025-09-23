-->

Bochicchio: ''Congratulazioni al dott. Lacerenza per il Premio Letterario Basilicata''

23/09/2025

Con grande gioia e profonda stima rivolgo le più vive congratulazioni al dott. Angelo Lacerenza per il prestigioso riconoscimento ottenuto nellambito della Cinquantaquattresima edizione del Premio Letterario Basilicata. La Giuria della sezione di Saggistica storica e Cultura lucana Premio Tommaso Pedio, presieduta dal prof. Giampaolo DAndrea, ha assegnato ad Angelo Lacerenza il Premio ex aequo per il saggio: Il brigantaggio meridionale dopo lUnità dItalia: tra storiografia, identizzazione e mitizzazione edito dalla Pisani Teodosio Edizioni di Avigliano.

Un riconoscimento che testimonia il valore scientifico e culturale del suo lavoro, capace di illuminare con rigore e passione una pagina complessa della nostra storia, arricchendo al tempo stesso la memoria e lidentità della Basilicata.

Al concittadino Angelo, al quale sono legato da una sincera e profonda amicizia, vanno il mio affetto, lorgoglio e laugurio di nuovi e sempre più importanti traguardi nel segno della ricerca, della cultura e della scrittura.

Altrettanto affetto e riconoscenza desidero esprimere a Teodosio Pisani, altro amico e concittadino illuminato, che con il suo impegno editoriale ha contribuito al raggiungimento di questo importante e prestigioso traguardo.



