22/09/2025
|Laccreditamento dei laboratori dellArpab da parte di Accredia è un risultato atteso che esalta il livello di protezione ambientale e di tutela della salute nella nostra regione. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un riconoscimento concreto che certifica la qualità, laffidabilità e la competenza tecnica delle analisi che lAgenzia svolge ogni giorno per la nostra comunità. Lo dichiara lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, commentando limportante traguardo raggiunto dallAgenzia regionale per la protezione dellambiente.
Questo straordinario risultato è il frutto di un lavoro corale, di un impegno continuo e di una visione strategica sottolinea lassessore che ha coinvolto la direzione, la dirigenza e tutti i funzionari di Arpab. A loro va il mio più profondo ringraziamento per la dedizione e la professionalità che hanno permesso di superare le sfide di un percorso lungo e complesso. Lottenimento dellaccreditamento costituisce il fondamento per rafforzare il ruolo di Arpab come ente scientifico di riferimento. Garantirà monitoraggi sempre più puntuali a supporto delle nostre politiche ambientali e di transizione energetica. Questo è il nostro impegno e questo è ciò che i cittadini della Basilicata meritano, conclude lassessore Mongiello.
