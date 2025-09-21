La salute è un patrimonio collettivo e la vaccinazione uno dei suoi pilastri fondamentali: con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto oggi al Park Hotel di Potenza il convegno Focus sulla vaccinazione nelladulto e nel paziente fragile in Regione Basilicata. Come si legge nella nota stampa, liniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini, con lobiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e condividere strategie innovative per ampliare la copertura vaccinale, in particolare tra le fasce più giovani, rafforzando al contempo la rete territoriale già tra le più virtuose dItalia.



di seguito il comunicato stampa

La salute non è un bene individuale, ma un patrimonio collettivo. E la vaccinazione ne è uno dei pilastri fondamentali. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, alle Politiche per la persona e al PNRR, Cosimo Latronico, ha aperto i lavori del convegno Focus sulla vaccinazione nelladulto e nel paziente fragile in Regione Basilicata, che si è svolto oggi al Park Hotel di Potenza.

Liniziativa ha rappresentato un momento di confronto importante tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadini, con lobiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e condividere strategie innovative per ampliare la copertura vaccinale.

La vaccinazione  ha sottolineato Latronico  è la misura di prevenzione più efficace che abbiamo a disposizione: protegge i cittadini, riduce i ricoveri e rafforza la resilienza del sistema sanitario. I dati ci dicono che la Basilicata è tra le regioni più virtuose dItalia: nella scorsa stagione siamo stati quinti a livello nazionale nella popolazione generale con il 21,3% e terzi tra gli anziani con il 59,3%, ben sopra la media italiana del 52,5%.

Risultati che confermano la solidità della rete territoriale, costruita grazie al lavoro sinergico di Dipartimenti di Prevenzione, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti e di tutti gli operatori sanitari. Un impegno collettivo che ha permesso alla Basilicata di distinguersi a livello nazionale.

Ma la sfida non si ferma qui. Lassessore ha evidenziato la necessità di rafforzare lattenzione verso le fasce più giovani, dove la copertura è ancora sotto la media, e ha annunciato nuove azioni: dalle campagne porta a porta alle iniziative nelle scuole e nelle piazze, fino al ruolo sempre più centrale dei medici di base e dei servizi di igiene.

La prevenzione è una leva strategica che richiede costanza, fiducia e prossimità  ha aggiunto Latronico -. Lobiettivo è raggiungere il 75% di copertura vaccinale tra gli anziani già da questa stagione. Proteggere se stessi significa anche proteggere gli altri, soprattutto i più fragili. È un atto di responsabilità sociale.

La Regione Basilicata, dunque, conferma il proprio impegno prioritario a investire risorse ed energie per promuovere una sanità vicina alle persone, inclusiva ed equa, in cui la vaccinazione diventa uno strumento di tutela e un segno concreto di solidarietà collettiva.