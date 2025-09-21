-->
21/09/2025
|La salute è un patrimonio collettivo e la vaccinazione uno dei suoi pilastri fondamentali: con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto oggi al Park Hotel di Potenza il convegno Focus sulla vaccinazione nelladulto e nel paziente fragile in Regione Basilicata. Come si legge nella nota stampa, liniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini, con lobiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e condividere strategie innovative per ampliare la copertura vaccinale, in particolare tra le fasce più giovani, rafforzando al contempo la rete territoriale già tra le più virtuose dItalia.
di seguito il comunicato stampa
|