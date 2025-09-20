-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cia su Vulture-Alto Bradano Città del Vino

20/09/2025

A vincere è stato il valore dei vitivinicoltori a fare squadra per preservare e rilanciare un capitale economico, sociale e culturale che nellintera Basilicata ha un valore di 15 milioni di euro. E il commento del presidente e del direttore Cia-Agricoltori Potenza, Giambattista Lorusso e Giovanna Perruolo, al riconoscimento assegnato al Vulture-Alto Bradano come Città Italiana del Vino 2026. E dunque un successo-simbolo per tutte le 5.500 aziende vitivinicole lucane che  aggiungono  porterà nuovi traguardi di promo-commercializzazione partendo in prima battuta da un cambio di passo dellEuropa che, già dalle agende politiche dellautunno, dovrà essere meno penalizzante e più incentivante per il settore vino. I temi che ci aspettano in autunno: pacchetto vino, futura Pac, regole per reimpianti e ristrutturazioni, legge 238/16, registro e schedario, bere consapevole. Sicuramente il vino tricolore e il vino lucano di cui lAglianico è il più rappresentativo  sottolineano Lorusso e Perruolo- stanno vivendo un momento difficile di transizione. Cè il sorpasso della Francia dopo 9 anni in vetta alla produzione mondiale e il cambio e calo dei consumi con un ulteriore -3% annuo, complici il cambiamento climatico che pesa sulle rese e linflazione che incide sulla spesa. Ma il mondo del vino, attualmente, paga anche lescalation di attacchi e criminalizzazioni, con le proposte europee di etichettatura delle bevande alcoliche e di alert sanitari sulle bottiglie, le ipotesi di limitazioni su sostegni e sponsorizzazioni, creando allarmismo e disinformazione, perché non si fa più distinzione tra il consumo corretto, moderato, responsabile e labuso. Per questo, il riconoscimento deve servire a fare quadrato intorno al comparto e a chiedere tutti insieme di riorientare le politiche Ue , salvaguardando i fondi di promozione per il vino, concentrandosi sulla lotta allabuso di alcol e, soprattutto, evitando misure restrittive o sproporzionate che minano le comunità e i territori del vino. Siamo certi inoltre che il riconoscimento produrrà benefici diretti allenoturismo che specie nel Vulture-Alto Bradano ha raggiunto un livello di maturità. Per Cia cè però bisogno di aggiornare la legge 12/2010 sui Parchi urbani delle cantine e la legge 7/2000 sulle Strade del vino, entrambe ferme da oltre 15 anni.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
20/09/2025 - Cia su Vulture-Alto Bradano Città del Vino

A vincere è stato il valore dei vitivinicoltori a fare squadra per preservare e rilanciare un capitale economico, sociale e culturale che nellintera Basilicata ha un valore di 15 milioni di euro. E il commento del presidente e del direttore Cia-Agricoltori Potenza, Giamb...-->continua
20/09/2025 - Senise, il consigliere Uccelli contro il progetto del parco eolico ''Aliano'': ''Una scellerata proposta''

Il consigliere comunale di opposizione di Senise, Antonio Uccelli, ha espresso la sua ferma contrarietà al progetto del parco eolico denominato Aliano, in fase di valutazione dimpatto ambientale (VIA). Limpianto prevede la realizzazione di aerogeneratori ...-->continua
19/09/2025 - Serrapotina: la ricostruzione storica di Giuseppe Molinari

Il primo intervento nell'area del Serrapotamo fu fatto con fondi previsti a seguito del terremoto. Il tratto riguardava il collegamento tra Roccanova e la valle del Serrapotamo. Liniziativa fu inclusa nei programmi dallAssessore alla Programmazione Carmelo A...-->continua
19/09/2025 - Nuova strategia per il settore forestale

Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategic...-->continua
19/09/2025 - A Grassano agricoltura motore di sviluppo economico e sociale

Agricoltura sociale volano per la Basilicata rurale è il tema del convegno che si è tenuto ieri nel centro storico di Grassano per presentare la conclusione di un progetto di inclusione sociale che si avvale del settore agricolo e sollecitare il territorio nel...-->continua
19/09/2025 - Cupparo allinaugurazione della Serrapotina: ora chiudiamo il cerchio

Limpegno, la volontà e la caparbietà hanno vinto sulla malaburocrazia e contro ogni ostacolo frapposto per troppi anni. E il commento dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che oggi ha partecipato allinaugurazione della Serrapotina. U...-->continua
19/09/2025 - Il Pd di Rotonda ha incontrato il commissario regionale, senatore Manca

Ieri pomeriggio, il segretario Massimo Di Sanzo (foto) ed il componente del Direttivo del circolo del Pd di Rotonda, Raffaele Fittipaldi, hanno incontrato a Potenza il senatore Daniele Manca, commissario regionale del Partito Democratico, invitandolo a Rotonda...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo