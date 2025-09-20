-->
|
La voce della Politica
|Cia su Vulture-Alto Bradano Città del Vino
20/09/2025
|A vincere è stato il valore dei vitivinicoltori a fare squadra per preservare e rilanciare un capitale economico, sociale e culturale che nellintera Basilicata ha un valore di 15 milioni di euro. E il commento del presidente e del direttore Cia-Agricoltori Potenza, Giambattista Lorusso e Giovanna Perruolo, al riconoscimento assegnato al Vulture-Alto Bradano come Città Italiana del Vino 2026. E dunque un successo-simbolo per tutte le 5.500 aziende vitivinicole lucane che aggiungono porterà nuovi traguardi di promo-commercializzazione partendo in prima battuta da un cambio di passo dellEuropa che, già dalle agende politiche dellautunno, dovrà essere meno penalizzante e più incentivante per il settore vino. I temi che ci aspettano in autunno: pacchetto vino, futura Pac, regole per reimpianti e ristrutturazioni, legge 238/16, registro e schedario, bere consapevole. Sicuramente il vino tricolore e il vino lucano di cui lAglianico è il più rappresentativo sottolineano Lorusso e Perruolo- stanno vivendo un momento difficile di transizione. Cè il sorpasso della Francia dopo 9 anni in vetta alla produzione mondiale e il cambio e calo dei consumi con un ulteriore -3% annuo, complici il cambiamento climatico che pesa sulle rese e linflazione che incide sulla spesa. Ma il mondo del vino, attualmente, paga anche lescalation di attacchi e criminalizzazioni, con le proposte europee di etichettatura delle bevande alcoliche e di alert sanitari sulle bottiglie, le ipotesi di limitazioni su sostegni e sponsorizzazioni, creando allarmismo e disinformazione, perché non si fa più distinzione tra il consumo corretto, moderato, responsabile e labuso. Per questo, il riconoscimento deve servire a fare quadrato intorno al comparto e a chiedere tutti insieme di riorientare le politiche Ue , salvaguardando i fondi di promozione per il vino, concentrandosi sulla lotta allabuso di alcol e, soprattutto, evitando misure restrittive o sproporzionate che minano le comunità e i territori del vino. Siamo certi inoltre che il riconoscimento produrrà benefici diretti allenoturismo che specie nel Vulture-Alto Bradano ha raggiunto un livello di maturità. Per Cia cè però bisogno di aggiornare la legge 12/2010 sui Parchi urbani delle cantine e la legge 7/2000 sulle Strade del vino, entrambe ferme da oltre 15 anni.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/09/2025 - Cia su Vulture-Alto Bradano Città del Vino
A vincere è stato il valore dei vitivinicoltori a fare squadra per preservare e rilanciare un capitale economico, sociale e culturale che nellintera Basilicata ha un valore di 15 milioni di euro. E il commento del presidente e del direttore Cia-Agricoltori Potenza, Giamb...-->continua
|
|
|20/09/2025 - Senise, il consigliere Uccelli contro il progetto del parco eolico ''Aliano'': ''Una scellerata proposta''
Il consigliere comunale di opposizione di Senise, Antonio Uccelli, ha espresso la sua ferma contrarietà al progetto del parco eolico denominato Aliano, in fase di valutazione dimpatto ambientale (VIA). Limpianto prevede la realizzazione di aerogeneratori ...-->continua
|
|
|19/09/2025 - Serrapotina: la ricostruzione storica di Giuseppe Molinari
Il primo intervento nell'area del Serrapotamo fu fatto con fondi previsti a seguito del terremoto. Il tratto riguardava il collegamento tra Roccanova e la valle del Serrapotamo. Liniziativa fu inclusa nei programmi dallAssessore alla Programmazione Carmelo A...-->continua
|
|
|19/09/2025 - Nuova strategia per il settore forestale
Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategic...-->continua
|
|
|19/09/2025 - A Grassano agricoltura motore di sviluppo economico e sociale
Agricoltura sociale volano per la Basilicata rurale è il tema del convegno che si è tenuto ieri nel centro storico di Grassano per presentare la conclusione di un progetto di inclusione sociale che si avvale del settore agricolo e sollecitare il territorio nel...-->continua
|
|
|19/09/2025 - Cupparo allinaugurazione della Serrapotina: ora chiudiamo il cerchio
Limpegno, la volontà e la caparbietà hanno vinto sulla malaburocrazia e contro ogni ostacolo frapposto per troppi anni. E il commento dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che oggi ha partecipato allinaugurazione della Serrapotina. U...-->continua
|
|
|19/09/2025 - Il Pd di Rotonda ha incontrato il commissario regionale, senatore Manca
Ieri pomeriggio, il segretario Massimo Di Sanzo (foto) ed il componente del Direttivo del circolo del Pd di Rotonda, Raffaele Fittipaldi, hanno incontrato a Potenza il senatore Daniele Manca, commissario regionale del Partito Democratico, invitandolo a Rotonda...-->continua
|
|