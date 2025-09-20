-->

Senise, il consigliere Uccelli contro il progetto del parco eolico ''Aliano'': ''Una scellerata proposta''

20/09/2025

Il consigliere comunale di opposizione di Senise, Antonio Uccelli, ha espresso la sua ferma contrarietà al progetto del parco eolico denominato Aliano, in fase di valutazione dimpatto ambientale (VIA). Limpianto prevede la realizzazione di aerogeneratori da 6 MW ciascuno, nei territori di Senise, SantArcangelo e Roccanova, in provincia di Potenza.

«Come gruppo consiliare Rinascita Senisese  ha dichiarato Uccelli  siamo assolutamente contrari a questo progetto. Non perché contrari alle energie rinnovabili, ma perché il territorio del Senisese ha già pagato un prezzo altissimo, a partire dalla costruzione della diga che ha sottratto agli agricoltori le terre migliori». Il consigliere evidenzia come larea individuata per limpianto sorga «in prossimità della più grande zona umida del Parco nazionale del Pollino, habitat di avifauna protetta, tra cui la cicogna nera». Un contesto, sottolinea, che rende il parco eolico incompatibile con la vocazione agricola e turistica perseguita dalla Regione negli ultimi anni: «Interventi così impattanti vanno in contrasto con gli investimenti realizzati finora».

Uccelli ha inoltre riferito di un incontro del 16 settembre con i capigruppo comunali, il sindaco e il presidente del Consiglio di Senise, nel corso del quale è emersa la volontà comune  condivisa anche dai sindaci di Roccanova e SantArcangelo  di presentare osservazioni ostative al progetto entro il termine fissato al 21 settembre. «I tre comuni  spiega  delibereranno in Giunta e successivamente in Consiglio, per dare massima rappresentatività allopposizione della cittadinanza».
Infine, Uccelli annuncia la determinazione del suo gruppo: «Come Rinascita Senisese percorreremo tutte le strade disponibili per opporci a questa scellerata proposta, fino ad arrivare, se necessario, a una mobilitazione popolare».

