-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Chiorazzo: ''Serrapotina è strategica. Ora completare i collegamenti con Sinnica

19/09/2025

Con la Serrapotina si colma finalmente un vuoto infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato comunità, cittadini e attività produttive della Valle del Serrapotamo. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in occasione dellinaugurazione della nuova arteria stradale che, con un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro, collegherà Senise, la Valle del Serrapotamo e i territori circostanti.
È unopera che parla di futuro e di diritti - ha sottolineato Chiorazzo - perché senza collegamenti adeguati le aree interne non hanno possibilità di sviluppo. Parlare di contrasto allo spopolamento senza prima garantire infrastrutture significa continuare a perpetuare differenze tra cittadini e tra i loro diritti. Opere come quella inaugurata oggi sono la testimonianza concreta del diritto di ogni persona a vivere i propri luoghi con la stessa dignità civica delle aree più urbanizzate.
Va anche ricordato - ha aggiunto Chiorazzo - che questo risultato è frutto di un percorso lungo e complesso, reso possibile dalla sinergia tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza, con il contributo determinante di Nicola Valluzzi, prima come assessore provinciale alla Viabilità e poi come presidente della Provincia, insieme a Piero Lacorazza e Rocco Guarino, dei presidenti di Regione Vito De Filippo, Marcello Pittella e Vito Bardi - che nel 2022 ha stanziato le risorse necessarie al completamento dellopera - e degli amministratori locali dellarea, tra cui Luigi Viola e Sandro Berardone, i quali purtroppo non ci sono più, che con pazienza e determinazione hanno creduto in questopera.
Un ringraziamento particolare - ha concluso Chiorazzo - va al Presidente della Provincia di Potenza, Cristian Giordano, alling. Giuseppe Alberti e ai tecnici incaricati, insieme allimpresa esecutrice, per aver completato i lavori con professionalità e solerzia. Oggi non possiamo fermarci, confido nellattenzione dellAssessore Pepe affinché la Regione individui le risorse necessarie per completare il collegamento fino alla Sinnica e per mettere in sicurezza il tratto stradale che prosegue verso Carbone. Solo così si potrà consegnare a questo territorio una rete viaria moderna e sicura, condizione essenziale per contrastare isolamento e spopolamento.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/09/2025 - Chiorazzo: ''Serrapotina è strategica. Ora completare i collegamenti con Sinnica

Con la Serrapotina si colma finalmente un vuoto infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato comunità, cittadini e attività produttive della Valle del Serrapotamo. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo,...-->continua
19/09/2025 - Smart Paper: dal sindaco di Tramutola una proposta per la regione

Lincertezza del futuro occupazionale degli oltre 300 lavoratori di Smart Paper obbliga , nel più breve tempo possibile, a dare loro risposte concrete. Per i sindacati che hanno partecipato al tavolo tecnico al quale sono state svolte le trattative fondamental...-->continua
19/09/2025 - Bardi sulla vicenda del 35enne scomparso

Seguo con grande attenzione e apprensione le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne originario di Abriola, di cui non si hanno notizie da diversi giorni. In queste ore difficili  sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi  desidero esprimere la mi...-->continua
19/09/2025 - Chiorazzo: ''Solidarietà al sindaco di Tricarico, la violenza è inaccettabile''

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena solidarietà al sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, per la vile aggressione subita.

Quello che è accaduto - dichiara Chiorazzo - è inaccettabile. I sindaci ...-->continua
19/09/2025 - Basilicata. Smart Paper, aggiornato il tavolo nazionale

Per dare seguito al Tavolo Tecnico nazionale Smart Paper che ieri è stato aggiornato Unindustria Roma ha proposto a sindacati e parti datoriali (Enel, Smart Paper, Accenture, Datacontact, Confindustria Basilicata) tre possibili date: 23, 30 settembre o 3 ottob...-->continua
18/09/2025 - Giordano: 'Investire sullistruzione, leva strategica per lo sviluppo del territorio'

"Il dimensionamento scolastico non può essere solo tagli allistruzione, ma è soprattutto programmazione. Dopo due anni di lacrime e sangue per le nostre scuole, che hanno subito drastici tagli, non sono previste ulteriori riduzioni. Il dimensionamento, pertan...-->continua
18/09/2025 - Chiusura cantieri dopo eventi calamitosi

Procedono verso la conclusione i cantieri avviati a seguito degli eventi calamitosi del 2019. Per i soggetti privati il termine per lultimazione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2025.

Il Dipartimento della Protezione Civile aveva assegnato alla Re...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo