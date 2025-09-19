Con la Serrapotina si colma finalmente un vuoto infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato comunità, cittadini e attività produttive della Valle del Serrapotamo. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in occasione dellinaugurazione della nuova arteria stradale che, con un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro, collegherà Senise, la Valle del Serrapotamo e i territori circostanti.

È unopera che parla di futuro e di diritti - ha sottolineato Chiorazzo - perché senza collegamenti adeguati le aree interne non hanno possibilità di sviluppo. Parlare di contrasto allo spopolamento senza prima garantire infrastrutture significa continuare a perpetuare differenze tra cittadini e tra i loro diritti. Opere come quella inaugurata oggi sono la testimonianza concreta del diritto di ogni persona a vivere i propri luoghi con la stessa dignità civica delle aree più urbanizzate.

Va anche ricordato - ha aggiunto Chiorazzo - che questo risultato è frutto di un percorso lungo e complesso, reso possibile dalla sinergia tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza, con il contributo determinante di Nicola Valluzzi, prima come assessore provinciale alla Viabilità e poi come presidente della Provincia, insieme a Piero Lacorazza e Rocco Guarino, dei presidenti di Regione Vito De Filippo, Marcello Pittella e Vito Bardi - che nel 2022 ha stanziato le risorse necessarie al completamento dellopera - e degli amministratori locali dellarea, tra cui Luigi Viola e Sandro Berardone, i quali purtroppo non ci sono più, che con pazienza e determinazione hanno creduto in questopera.

Un ringraziamento particolare - ha concluso Chiorazzo - va al Presidente della Provincia di Potenza, Cristian Giordano, alling. Giuseppe Alberti e ai tecnici incaricati, insieme allimpresa esecutrice, per aver completato i lavori con professionalità e solerzia. Oggi non possiamo fermarci, confido nellattenzione dellAssessore Pepe affinché la Regione individui le risorse necessarie per completare il collegamento fino alla Sinnica e per mettere in sicurezza il tratto stradale che prosegue verso Carbone. Solo così si potrà consegnare a questo territorio una rete viaria moderna e sicura, condizione essenziale per contrastare isolamento e spopolamento.