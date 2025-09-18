-->

Gaza, Europa VerdeAVS: "Saremo presenti alle mobilitazioni CGIL in Basilicata"

18/09/2025

Europa VerdeAlleanza Verdi Sinistra Basilicata parteciperà alle iniziative promosse dalla CGIL in occasione della giornata di mobilitazione nazionale per Gaza, in programma venerdì 19 settembre.

Saremo presenti a Potenza, alle ore 17:30 in Piazza Mario Pagano, e a Matera, alle ore 19:30 con la fiaccolata da Piazzetta Pascoli a Piazza Vittorio Veneto, convinti che sia urgente e necessario dare voce a chi chiede cessate il fuoco immediato, stop alla deportazione e alla violenza contro i civili, rispetto del diritto internazionale e riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

La Basilicata non può rimanere in silenzio davanti al genocidio che si sta consumando a Gaza. La nostra presenza in piazza vuole essere un atto di solidarietà concreta, di difesa della pace e dei diritti umani universali, ma anche un richiamo alla politica e alle istituzioni italiane affinché si assumano fino in fondo le proprie responsabilità sul piano internazionale.

Europa VerdeAVS invita cittadine e cittadini, associazioni e realtà democratiche e pacifiste del territorio a unirsi a queste manifestazioni, perché solo insieme si può costruire una prospettiva di pace e giustizia.

Donato Lettieri e Michela Trivigno

(Portavoce Europa Verde Basilicata)



