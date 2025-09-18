Nuova sollecitazione sul fronte del lavoro in Basilicata. La CUB-Confederazione Unitaria di Base, attraverso un comunicato, ha chiesto un incontro allassessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo e al presidente Vito Bardi in merito alla vertenza dei Lavoratori di Pubblica Utilità (Lpu), ex Tis ed ex Rmi. Il sindacato evidenzia come oltre 600 lavoratori operino ancora nei comuni lucani senza reali prospettive di stabilizzazione e invita la Regione a riprendere il confronto con tutte le parti sociali e i comitati dei lavoratori.



LA CUB-Confederazione Unitaria di Base di Basilicata scrive e chiede un incontro All'Assessore Regionale della Basilicata alle Attività Produttive Francesco Cupparo e Al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi



IN MERITO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI LPU-Lavoratori di Pubblica Utilità ex TIS e ex RMI di Basilicata











PREMESSO







che oltre 800 lavoratori appartenenti alla platea ex Tis e ex Rmi della categoria B di Basilicata hanno aderito al bando regionale che ha garantito l'accesso alla forestazione, mentre altri circa 600 lavoratori per diversi motivi non hanno aderito e si trovano tuttora a lavorare presso i comuni di Basilicata;







che molti lavoratori in forza presso i comuni rivendicano il prosieguo del proprio lavoro con maggior diritti, tanto auspicati, mai ricevuti, nonostante la decennale formazione fatta;







che in merito alla vertenza dei lavoratori ex Tis e ex Rmi, attualmente denominati Lpu (Lavoratori di Pubblica Utilità), il giorno 5 settembre 2024, presso l'Assessorato per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità, fu confermata formalmente la volontà politica di procedere con diverse ipotesi e proposte, finalizzate a fare dei passi avanti per raggiungere e andare incontro alle aspettative dei lavoratori;







che fra le proposte supportate dall'Assessore, una in particolare trova un riscontro positivo da parte degli stessi lavoratori e cioè quella che da parte del governo regionale si possano dare dei contributi e degli incentivi ai Comuni per la loro stabilizzazione;







che il Sindaco di Avigliano e il Sindaco di Grassano hanno già proceduto all'assunzione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi senza ricevere gli incentivi da parte del Governo Regionale e che anch'essi potrebbero rientrare e recuperare le somme che si potrebbero destinare ai lavoratori LPU;







che il giorno 4 settembre 2025 anche il Sindaco di Matera durante un incontro con alcuni rappresentanti sindacali e i portavoce del Comitato dei Lavoratori LPU, costituitosi il 28 Luglio c.a, sembra abbia espresso la volontà di voler contribuire all'assunzione di alcuni lavoratori LPU, in misura maggiore se sarà sostenuto dal Governo Regionale;







che a questo punto sarebbe necessario riprendere la discussione interrotta con tutti i sindacati presenti nelle precedenti riunioni, magari allargando e facendo partecipare anche i vari portavoce dei Comitati che si sono costituiti nel tempo,







CHIEDE







in tempi celeri un incontro all'Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali presenti alle precedenti riunioni e ai vari portavoce dei Comitati dei lavoratori costituitosi nel tempo affinché si possano fare dei passi avanti nei confronti delle aspettative dei Lavoratori di Pubblica Utilità.



Bella 17 Settembre 2025 La CUB



