-->
|
La voce della Politica
|Programma Speciale Senisese, Lacorazza: Bene la prima e la seconda?
17/09/2025
|Bene la prima. Finanziati con le risorse residuali del Programma Speciale Senisese per un totale di 5 milioni di euro tutti i 20 provvedimenti relativi agli interventi R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per lArea Senisese). Nel ringraziare il direttore Donato Del Corso e i funzionari dellufficio che lavorano da anni sui progetti speciali, segnaliamo che tale scelta, condivisa con gli amministratori locali e interpretata dalla Giunta regionale, è il frutto di una legge approvata allunanimità dal Consiglio regionale di Basilicata. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:
Tutti abbiamo concorso a questa scelta e prendiamo atto, con soddisfazione, che il riferimento nel comunicato a risorse residuali rende merito a un Programma Speciale, da 35 milioni di euro, che ha radici in quelli di prima, a proposito del refrain utilizzato per giustificare i fallimenti di sei anni del governo Bardi. Bene, il composto comunicato è un buon passo. Dunque, bene la prima ma la seconda?
La seconda sottolinea Lacorazza dovrebbe essere lattuazione dellindirizzo dato il 29 maggio 2018 dal Consiglio regionale, su nostra proposta, per rifinanziare il Programma Speciale del Senisese, a cui è seguita la legge 10/2020, proposta dallassessore Cupparo. La possibilità di spesa dei R.I.p.A.S. per i prossimi 24 mesi non può essere la foglia di fico rispetto al fatto che anche questanno, siamo a cinque, i Comuni non potranno spendere le risorse previste dallindirizzo dato dal Consiglio a maggio 2018 e dalla stessa legge regionale 10/2020.
Non ci sono i soldi nel bilancio della Regione e ancora non si parla di assestamento, peraltro conclude lesponente del Partito democratico in un contesto nel quale mancano ancora, rispetto agli impegni assunti, circa 4 milioni di euro sul Fondo Unico per le Autonomie Locali (F.U.A.L.) e che, quindi, penalizzano anche gli stessi Comuni del Programma Speciale del Senisese, per i quali i R.I.p.A.S. dovrebbero essere totalmente aggiuntivi per la vicenda idrica che ha segnato e segna questo territorio. Aspettiamo che il futuro si realizzi anche perché ai servizi, importanti, è necessario aggiungere le parole lavoro, sviluppo, progresso.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/09/2025 - Incontro in Coldiretti Basilicata con assessore regionale allAmbiente
Un incontro si è svolto a Potenza, nella sede regionale della Coldiretti della Basilicata, trai i dirigenti dell'associazione agricola e l'assessore regionale all'Ambiente, Laura Mongiello. E stata loccasione per affrontare temi cruciali che toccano da vicino il settore a...-->continua
|
|
|17/09/2025 - Programma Speciale Senisese, Lacorazza: Bene la prima e la seconda?
Bene la prima. Finanziati con le risorse residuali del Programma Speciale Senisese per un totale di 5 milioni di euro tutti i 20 provvedimenti relativi agli interventi R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per lArea Senisese). Nel ringraziare il direttore Donato ...-->continua
|
|
|17/09/2025 - Vertenza precari giustizia, Lacorazza: Unire forze per difenderli
Questa mattina chiederò di audire nella Prima commissione consiliare una delegazione lucana dei precari della giustizia che ieri hanno manifestato in occasione dello sciopero nazionale indetto dalla CGIL funzione pubblica. Assunti nel 2022 rischiano di andare...-->continua
|
|
|17/09/2025 - Basilicata. Verso il Piano regionale della salute
Prosegue in Basilicata il processo partecipativo per la creazione del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità per il periodo 20262030. Oggi si è tenuto un incontro a Potenza, presso l'Aula Magna del "Polo del Francios...-->continua
|
|
|17/09/2025 - Smart Paper: Cupparo replica ai consiglieri di centrosinistra
Questione Smart Paper. Con il linguaggio e il tono usati dice lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo i consiglieri di centrosinistra di fatto si isolano e continuano a fare propaganda politica. Nessuna valutazione di merito al mi...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Basilicata. Lavori consiliari rinviati a martedì prossimo
I lavori odierni del Consiglio regionale, presieduti da Maddalena Fazzari (FdI), con allordine del giorno, tra laltro, i bilanci di previsione delle Aziende sanitarie della regione, sono stati rinviati alla seduta del 23 settembre prossimo. La decisione è st...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Smart P@per. I consiglieri di minoranza: Cupparo risponda alle lavoratrici e ai lavoratori non a noi
Il delirio di onnipotenza dellassessore Cupparo ormai è allordine del giorno, e a targhe alterne ritiene di poter far passare messaggi e politiche senza indossare i panni delluomo delle istituzioni.
Avrà forse nostalgia dei piani quinquennali stata...-->continua
|
|