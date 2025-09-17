Bene la prima. Finanziati con le risorse residuali del Programma Speciale Senisese per un totale di 5 milioni di euro tutti i 20 provvedimenti relativi agli interventi R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per lArea Senisese). Nel ringraziare il direttore Donato Del Corso e i funzionari dellufficio che lavorano da anni sui progetti speciali, segnaliamo che tale scelta, condivisa con gli amministratori locali e interpretata dalla Giunta regionale, è il frutto di una legge approvata allunanimità dal Consiglio regionale di Basilicata. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:



Tutti abbiamo concorso a questa scelta e prendiamo atto, con soddisfazione, che il riferimento nel comunicato a risorse residuali rende merito a un Programma Speciale, da 35 milioni di euro, che ha radici in quelli di prima, a proposito del refrain utilizzato per giustificare i fallimenti di sei anni del governo Bardi. Bene, il composto comunicato è un buon passo. Dunque, bene la prima ma la seconda?



La seconda  sottolinea Lacorazza  dovrebbe essere lattuazione dellindirizzo dato il 29 maggio 2018 dal Consiglio regionale, su nostra proposta, per rifinanziare il Programma Speciale del Senisese, a cui è seguita la legge 10/2020, proposta dallassessore Cupparo. La possibilità di spesa dei R.I.p.A.S. per i prossimi 24 mesi non può essere la foglia di fico rispetto al fatto che anche questanno, siamo a cinque, i Comuni non potranno spendere le risorse previste dallindirizzo dato dal Consiglio a maggio 2018 e dalla stessa legge regionale 10/2020.



Non ci sono i soldi nel bilancio della Regione e ancora non si parla di assestamento, peraltro  conclude lesponente del Partito democratico  in un contesto nel quale mancano ancora, rispetto agli impegni assunti, circa 4 milioni di euro sul Fondo Unico per le Autonomie Locali (F.U.A.L.) e che, quindi, penalizzano anche gli stessi Comuni del Programma Speciale del Senisese, per i quali i R.I.p.A.S. dovrebbero essere totalmente aggiuntivi per la vicenda idrica che ha segnato e segna questo territorio. Aspettiamo che il futuro si realizzi anche perché ai servizi, importanti, è necessario aggiungere le parole lavoro, sviluppo, progresso.