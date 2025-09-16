I lavori odierni del Consiglio regionale, presieduti da Maddalena Fazzari (FdI), con allordine del giorno, tra laltro, i bilanci di previsione delle Aziende sanitarie della regione, sono stati rinviati alla seduta del 23 settembre prossimo. La decisione è stata presa dalla Conferenza dei Capigruppo per consentire, così come esplicitato in Aula dal consigliere Napoli (FdI), la partecipazione dellassessore alla Sanità Cosimo Latronico, su un tema tanto importante, oggi assente per motivi istituzionali.



Hanno preso la parola oltre al consigliere Napoli, i consiglieri Lacorazza (PD), Galella (FdI) e Cifarelli (Pd). Questultimo, pur riconoscendo la necessità di rinviare i lavori data la rilevanza degli atti e lassenza dellAssessore al ramo, ha evidenziato che "non è pensabile che su temi così importanti la maggioranza non sia in Aula. Ciò che ci sta a cuore è fare una discussione approfondita sui temi legati alla sanità perché la situazione è ancora molto critica.In apertura di seduta sono state iscritte due mozioni, quella del consigliere Lacorazza sulla Riclassificazione a SS della strada Isca Pantanelle, e quella di Galella su Valorizzazione e trasformazione dellarea Vivalat in un laboratorio regionale della creatività e dellartigianato.