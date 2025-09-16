-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Lavori consiliari rinviati a martedì prossimo
16/09/2025
|I lavori odierni del Consiglio regionale, presieduti da Maddalena Fazzari (FdI), con allordine del giorno, tra laltro, i bilanci di previsione delle Aziende sanitarie della regione, sono stati rinviati alla seduta del 23 settembre prossimo. La decisione è stata presa dalla Conferenza dei Capigruppo per consentire, così come esplicitato in Aula dal consigliere Napoli (FdI), la partecipazione dellassessore alla Sanità Cosimo Latronico, su un tema tanto importante, oggi assente per motivi istituzionali.
Hanno preso la parola oltre al consigliere Napoli, i consiglieri Lacorazza (PD), Galella (FdI) e Cifarelli (Pd). Questultimo, pur riconoscendo la necessità di rinviare i lavori data la rilevanza degli atti e lassenza dellAssessore al ramo, ha evidenziato che "non è pensabile che su temi così importanti la maggioranza non sia in Aula. Ciò che ci sta a cuore è fare una discussione approfondita sui temi legati alla sanità perché la situazione è ancora molto critica.In apertura di seduta sono state iscritte due mozioni, quella del consigliere Lacorazza sulla Riclassificazione a SS della strada Isca Pantanelle, e quella di Galella su Valorizzazione e trasformazione dellarea Vivalat in un laboratorio regionale della creatività e dellartigianato.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/09/2025 - Basilicata. Lavori consiliari rinviati a martedì prossimo
I lavori odierni del Consiglio regionale, presieduti da Maddalena Fazzari (FdI), con allordine del giorno, tra laltro, i bilanci di previsione delle Aziende sanitarie della regione, sono stati rinviati alla seduta del 23 settembre prossimo. La decisione è stata presa dalla...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Smart P@per. I consiglieri di minoranza: Cupparo risponda alle lavoratrici e ai lavoratori non a noi
Il delirio di onnipotenza dellassessore Cupparo ormai è allordine del giorno, e a targhe alterne ritiene di poter far passare messaggi e politiche senza indossare i panni delluomo delle istituzioni.
Avrà forse nostalgia dei piani quinquennali stata...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Cure a domicilio, Vizziello (BACC): boom di assistiti ma resta il nodo qualità
La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni dItalia, ha raggiunto lobiettivo dellincremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in I...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Sanità pubblica al collasso: UGL Salute chiede investimenti immediati per difendere cittadini e lavoratori
La sanità pubblica italiana è allo stremo. Secondo i dati 2024, 5,8 milioni di persone un cittadino su dieci hanno rinunciato a curarsi per motivi economici. Una cifra drammatica che denuncia una realtà inaccettabile: in Italia curarsi sta tornando a esser...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Premio Basilicata, Pittella: senza saperi non si costruisce futuro
Presentata questa mattina alla stampa la 54^ edizione del Premio Letterario Basilicata, evento patrocinato dal Consiglio regionale della Basilicata.
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il Presidente de...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Filcom Confsal Basilicata: estesi i benefici della scontistica a tutti i lavoratori degli ospedali
La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personal...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Al via i lavori per i Centri ServiziStazioni di Posta: Pisticci protagonista
Il Comune di Pisticci è tra i protagonisti del progetto PNRR Stazioni di Posta, che porterà alla nascita di un Centro Servizi multifunzionale destinato a garantire accoglienza, supporto e opportunità alle persone in condizioni di marginalità sociale.
<...-->continua
|
|