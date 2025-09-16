-->

Cure a domicilio, Vizziello (BACC): boom di assistiti ma resta il nodo qualità

16/09/2025

La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni dItalia, ha raggiunto lobiettivo dellincremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in Italia, alle spalle di Piemonte ed Umbria. Quella cattiva è che nella nostra regione permangono rilevanti criticità relative allintensità e quindi alla qualità delle cure erogate al domicilio degli anziani non autosufficienti.

Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale Giovanni Vizziello che così commenta lanalisi de Il Sole 24 Ore sullo stato di attuazione delle risorse del PNRR relative allAssistenza Domiciliare Integrata(ADI).

Il PNRR attraverso il Programma -Casa come primo luogo di cura- aveva messo a disposizioni delle regioni italiane circa 3 mld di euro per aumentare dal 4,5% al 10% la percentuale di anziani fragili beneficiari di assistenza domiciliare -ricorda Vizziello- e lAgenas certifica come in tutte le aree del Paese il target sia stato centrato, con oltre 900 mila anziani in più rispetto al 2022 che oggi ricevono cure socio-sanitarie al proprio domicilio.

Ma quando si abbandona il criterio numerico dei nuovi assistiti in ADI e si analizza la qualità dellassistenza erogata a domicilio - spiega Vizziello- vengono alla luce i risultati deludenti della Basilicata con riguardo alla frequenza con cui il paziente ha ricevuto cure domiciliari, al numero di ore di assistenza erogate agli over 65 e al numero di dimissioni ospedaliere con attivazione dellassistenza domiciliare integrata.

Il fatto che la spesa effettivamente sostenuta per lADI sia cresciuta nellultimo triennio meno dei finanziamenti del PNRR previsti per la stessa ADI e meno del numero dei nuovi assistiti a domicilio -spiega Vizziello-testimonia come il problema resti quello dellintensità del servizio di cure domiciliari e della necessità di una presa in carico multidisciplinare degli anziani non autosufficienti, unico elemento in grado di migliorare le condizioni di salute dei soggetti fragili e di far risparmiare risorse al sistema sanitario, ponendo un argine ai ricoveri impropri in ospedale.



