-->
|
La voce della Politica
|Cure a domicilio, Vizziello (BACC): boom di assistiti ma resta il nodo qualità
16/09/2025
|La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni dItalia, ha raggiunto lobiettivo dellincremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in Italia, alle spalle di Piemonte ed Umbria. Quella cattiva è che nella nostra regione permangono rilevanti criticità relative allintensità e quindi alla qualità delle cure erogate al domicilio degli anziani non autosufficienti.
Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale Giovanni Vizziello che così commenta lanalisi de Il Sole 24 Ore sullo stato di attuazione delle risorse del PNRR relative allAssistenza Domiciliare Integrata(ADI).
Il PNRR attraverso il Programma -Casa come primo luogo di cura- aveva messo a disposizioni delle regioni italiane circa 3 mld di euro per aumentare dal 4,5% al 10% la percentuale di anziani fragili beneficiari di assistenza domiciliare -ricorda Vizziello- e lAgenas certifica come in tutte le aree del Paese il target sia stato centrato, con oltre 900 mila anziani in più rispetto al 2022 che oggi ricevono cure socio-sanitarie al proprio domicilio.
Ma quando si abbandona il criterio numerico dei nuovi assistiti in ADI e si analizza la qualità dellassistenza erogata a domicilio - spiega Vizziello- vengono alla luce i risultati deludenti della Basilicata con riguardo alla frequenza con cui il paziente ha ricevuto cure domiciliari, al numero di ore di assistenza erogate agli over 65 e al numero di dimissioni ospedaliere con attivazione dellassistenza domiciliare integrata.
Il fatto che la spesa effettivamente sostenuta per lADI sia cresciuta nellultimo triennio meno dei finanziamenti del PNRR previsti per la stessa ADI e meno del numero dei nuovi assistiti a domicilio -spiega Vizziello-testimonia come il problema resti quello dellintensità del servizio di cure domiciliari e della necessità di una presa in carico multidisciplinare degli anziani non autosufficienti, unico elemento in grado di migliorare le condizioni di salute dei soggetti fragili e di far risparmiare risorse al sistema sanitario, ponendo un argine ai ricoveri impropri in ospedale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/09/2025 - Smart P@per. I consiglieri di minoranza: Cupparo risponda alle lavoratrici e ai lavoratori non a noi
Il delirio di onnipotenza dellassessore Cupparo ormai è allordine del giorno, e a targhe alterne ritiene di poter far passare messaggi e politiche senza indossare i panni delluomo delle istituzioni.
Avrà forse nostalgia dei piani quinquennali statalisti o di un d...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Cure a domicilio, Vizziello (BACC): boom di assistiti ma resta il nodo qualità
La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni dItalia, ha raggiunto lobiettivo dellincremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in I...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Sanità pubblica al collasso: UGL Salute chiede investimenti immediati per difendere cittadini e lavoratori
La sanità pubblica italiana è allo stremo. Secondo i dati 2024, 5,8 milioni di persone un cittadino su dieci hanno rinunciato a curarsi per motivi economici. Una cifra drammatica che denuncia una realtà inaccettabile: in Italia curarsi sta tornando a esser...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Premio Basilicata, Pittella: senza saperi non si costruisce futuro
Presentata questa mattina alla stampa la 54^ edizione del Premio Letterario Basilicata, evento patrocinato dal Consiglio regionale della Basilicata.
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il Presidente de...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Filcom Confsal Basilicata: estesi i benefici della scontistica a tutti i lavoratori degli ospedali
La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personal...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Al via i lavori per i Centri ServiziStazioni di Posta: Pisticci protagonista
Il Comune di Pisticci è tra i protagonisti del progetto PNRR Stazioni di Posta, che porterà alla nascita di un Centro Servizi multifunzionale destinato a garantire accoglienza, supporto e opportunità alle persone in condizioni di marginalità sociale.
<...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Il Prefetto di Potenza visita la Protezione Civile regionale: apprezzamento per operatori e volontari
In occasione della visita ufficiale presso le sale operative della Protezione Civile regionale, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto da operatori e dai volontari, sottolineando la profession...-->continua
|
|