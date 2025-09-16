La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personale sanitario sarà estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente nei plessi ospedalieri. Un risultato che sancisce pari dignità e pari trattamento per tutti coloro che contribuiscono al funzionamento delle strutture.



Comunicato stampa

La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA società consortile ARL, gestore dei bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri.



Lintesa, prevede che la scontistica fino a oggi riservata esclusivamente al personale sanitario venga estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente allinterno dei plessi ospedalieri con decorrenza dal 01.10.2025.



Si tratta di un risultato frutto di un lavoro sindacale costante, fatto di ascolto dei lavoratori, di rivendicazioni portate con determinazione e di un confronto serrato con le parti coinvolte. Con questa conquista, la Filcom Confsal Basilicata ha ottenuto il riconoscimento di un principio fondamentale: tutti i lavoratori che contribuiscono al funzionamento degli ospedali hanno pari dignità e devono avere pari trattamento.



Questa intesa  dichiara il Segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa  è un segnale concreto di attenzione verso chi, pur non indossando il camice, svolge un ruolo essenziale allinterno delle strutture ospedaliere. Ringraziamo Rica per aver compreso e condiviso la nostra richiesta, dimostrando sensibilità e senso di giustizia sociale.



Quella di oggi  aggiunge Rosa  non è solo una piccola agevolazione economica, ma un segnale di rispetto nei confronti di centinaia di lavoratori che, con la loro presenza quotidiana, garantiscono servizi fondamentali allinterno dellospedale. È un passo avanti nella direzione di una maggiore equità, ed è la dimostrazione che lazione sindacale, quando è radicata nei luoghi di lavoro, porta risultati concreti.



La Filcom Confsal Basilicata continuerà a presidiare con attenzione ogni tavolo di confronto e a portare avanti le istanze dei lavoratori, convinta che la qualità del servizio ospedaliero passi anche attraverso il riconoscimento dei diritti e della dignità di chi lavora in prima linea e dietro le quinte.