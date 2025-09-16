-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Filcom Confsal Basilicata: estesi i benefici della scontistica a tutti i lavoratori degli ospedali

16/09/2025

La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personale sanitario sarà estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente nei plessi ospedalieri. Un risultato che sancisce pari dignità e pari trattamento per tutti coloro che contribuiscono al funzionamento delle strutture.

Comunicato stampa
La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA società consortile ARL, gestore dei bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri.

Lintesa, prevede che la scontistica fino a oggi riservata esclusivamente al personale sanitario venga estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente allinterno dei plessi ospedalieri con decorrenza dal 01.10.2025.

Si tratta di un risultato frutto di un lavoro sindacale costante, fatto di ascolto dei lavoratori, di rivendicazioni portate con determinazione e di un confronto serrato con le parti coinvolte. Con questa conquista, la Filcom Confsal Basilicata ha ottenuto il riconoscimento di un principio fondamentale: tutti i lavoratori che contribuiscono al funzionamento degli ospedali hanno pari dignità e devono avere pari trattamento.

Questa intesa  dichiara il Segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa  è un segnale concreto di attenzione verso chi, pur non indossando il camice, svolge un ruolo essenziale allinterno delle strutture ospedaliere. Ringraziamo Rica per aver compreso e condiviso la nostra richiesta, dimostrando sensibilità e senso di giustizia sociale.

Quella di oggi  aggiunge Rosa  non è solo una piccola agevolazione economica, ma un segnale di rispetto nei confronti di centinaia di lavoratori che, con la loro presenza quotidiana, garantiscono servizi fondamentali allinterno dellospedale. È un passo avanti nella direzione di una maggiore equità, ed è la dimostrazione che lazione sindacale, quando è radicata nei luoghi di lavoro, porta risultati concreti.

La Filcom Confsal Basilicata continuerà a presidiare con attenzione ogni tavolo di confronto e a portare avanti le istanze dei lavoratori, convinta che la qualità del servizio ospedaliero passi anche attraverso il riconoscimento dei diritti e della dignità di chi lavora in prima linea e dietro le quinte.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
16/09/2025 - Smart P@per. I consiglieri di minoranza: Cupparo risponda alle lavoratrici e ai lavoratori non a noi

Il delirio di onnipotenza dellassessore Cupparo ormai è allordine del giorno, e a targhe alterne ritiene di poter far passare messaggi e politiche senza indossare i panni delluomo delle istituzioni.

Avrà forse nostalgia dei piani quinquennali statalisti o di un d...-->continua
16/09/2025 - Cure a domicilio, Vizziello (BACC): boom di assistiti ma resta il nodo qualità

La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni dItalia, ha raggiunto lobiettivo dellincremento degli anziani beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per il 2025 e risultando addirittura terza in I...-->continua
16/09/2025 - Sanità pubblica al collasso: UGL Salute chiede investimenti immediati per difendere cittadini e lavoratori

La sanità pubblica italiana è allo stremo. Secondo i dati 2024, 5,8 milioni di persone  un cittadino su dieci  hanno rinunciato a curarsi per motivi economici. Una cifra drammatica che denuncia una realtà inaccettabile: in Italia curarsi sta tornando a esser...-->continua
16/09/2025 - Premio Basilicata, Pittella: senza saperi non si costruisce futuro

Presentata questa mattina alla stampa la 54^ edizione del Premio Letterario Basilicata, evento patrocinato dal Consiglio regionale della Basilicata.



Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il Presidente de...-->continua
16/09/2025 - Filcom Confsal Basilicata: estesi i benefici della scontistica a tutti i lavoratori degli ospedali

La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personal...-->continua
16/09/2025 - Al via i lavori per i Centri ServiziStazioni di Posta: Pisticci protagonista

Il Comune di Pisticci è tra i protagonisti del progetto PNRR Stazioni di Posta, che porterà alla nascita di un Centro Servizi multifunzionale destinato a garantire accoglienza, supporto e opportunità alle persone in condizioni di marginalità sociale.
<...-->continua
16/09/2025 - Il Prefetto di Potenza visita la Protezione Civile regionale: apprezzamento per operatori e volontari

In occasione della visita ufficiale presso le sale operative della Protezione Civile regionale, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto da operatori e dai volontari, sottolineando la profession...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo