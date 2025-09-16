-->
16/09/2025
|La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA, società consortile ARL che gestisce i bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri. A partire dal 1° ottobre 2025, la scontistica finora riservata al solo personale sanitario sarà estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente nei plessi ospedalieri. Un risultato che sancisce pari dignità e pari trattamento per tutti coloro che contribuiscono al funzionamento delle strutture.
La Filcom Confsal Basilicata annuncia con soddisfazione laccordo raggiunto con Rica FDA società consortile ARL, gestore dei bar interni agli ospedali di Potenza e Villa dAgri.
Lintesa, prevede che la scontistica fino a oggi riservata esclusivamente al personale sanitario venga estesa anche ai lavoratori delle aziende esterne che operano quotidianamente allinterno dei plessi ospedalieri con decorrenza dal 01.10.2025.
Si tratta di un risultato frutto di un lavoro sindacale costante, fatto di ascolto dei lavoratori, di rivendicazioni portate con determinazione e di un confronto serrato con le parti coinvolte. Con questa conquista, la Filcom Confsal Basilicata ha ottenuto il riconoscimento di un principio fondamentale: tutti i lavoratori che contribuiscono al funzionamento degli ospedali hanno pari dignità e devono avere pari trattamento.
Questa intesa dichiara il Segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa è un segnale concreto di attenzione verso chi, pur non indossando il camice, svolge un ruolo essenziale allinterno delle strutture ospedaliere. Ringraziamo Rica per aver compreso e condiviso la nostra richiesta, dimostrando sensibilità e senso di giustizia sociale.
Quella di oggi aggiunge Rosa non è solo una piccola agevolazione economica, ma un segnale di rispetto nei confronti di centinaia di lavoratori che, con la loro presenza quotidiana, garantiscono servizi fondamentali allinterno dellospedale. È un passo avanti nella direzione di una maggiore equità, ed è la dimostrazione che lazione sindacale, quando è radicata nei luoghi di lavoro, porta risultati concreti.
La Filcom Confsal Basilicata continuerà a presidiare con attenzione ogni tavolo di confronto e a portare avanti le istanze dei lavoratori, convinta che la qualità del servizio ospedaliero passi anche attraverso il riconoscimento dei diritti e della dignità di chi lavora in prima linea e dietro le quinte.
