-->
|
La voce della Politica
|Smart paper, Cupparo: al tavolo anche clausola sociale e occupazione
16/09/2025
|In attesa della convocazione del Tavolo tecnico nazionale su Smart Paper da parte dellATI, subentrata nella gestione dei servizi Enel, con i sindacati, lassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, riferisce che dopo linterlocuzione con Enel, nelle ultime ore, ha avuto contatti con Accenture raccogliendo la disponibilità ad affrontare al tavolo tutte le questioni inerenti la procedura di cambio appalto con tutti gli attori previsti dalle norme relative al rispetto della clausola sociale in casi come questo.
Ci sono aspetti della clausola sociale precisa Cupparo che vanno discussi tra le parti interessate mentre la Regione continuerà ad esercitare un ruolo attivo, come ha fatto sinora, per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e lo stesso salario ai dipendenti, qualunque sia il contratto nazionale di lavoro che sarà applicato. Intendo rassicurare su questo prima di tutto i lavoratori, le loro famiglie e i sindacati che conoscono bene il lavoro svolto insieme al presidente Bardi. La clausola sociale, infatti, tutela i livelli retributivi anche in caso di cambio di contratto da metalmeccanico a telecomunicazioni perché il tutto sarà fatto nel rispetto dei livelli retributivi attuali.
Inoltre, il numero degli addetti indicato ad Enel da Accenture / Data Contact nella comunicazione di avvio formale della procedura di cambio di fornitore dellappalto è esattamente lo stesso che Smart Paper ha comunicato sempre ad Enel e lelenco dettagliato sarà oggetto di verifica puntuale congiunta con le parti sociali durante le attività del tavolo tecnico nazionale. Attività che verteranno, per quanto riguarda la sede di lavoro, anche sul confronto da parte dei nuovi fornitori con le parti sociali e la Regione al fine di individuare le migliori soluzioni che permettano di conciliare le esigenze dei lavoratori, che vengono prima di ogni altra cosa, con quelle della commessa.
Quanto alla polemica pretestuosa e strumentale innescata dai consiglieri regionali del centro sinistra che lamentano il mancato coinvolgimento, va precisato afferma Cupparo - che allo stato attuale non cè formalmente alcuna vertenza, così come avvenuto in altre situazioni; ecco perché non è stato dato corso ad una richiesta della minoranza di incontro sulla vertenza aziendale Smart Paper.
Tra laltro, nella riunione del 10 ultimo, che ha visto il raggiungimento di un grande risultato per tutti i lavoratori interessati in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, ho avuto il piacere di trovare al tavolo, oltre alcuni consiglieri di maggioranza, anche la consigliera di opposizione Araneo; ciò a dimostrazione che le porte del Dipartimento, in questa come in altre circostanze, sono state da sempre aperte ai consiglieri regionali di tutti i partiti, senza formalismi di sorta. Sfido i consiglieri di minoranza a smentirmi sui numerosi incontri svoltisi nel corso degli anni in Dipartimento alla loro presenza, con i quali sono stato sempre disponibile per la partecipazione ed il confronto costruttivo.
Non posso accettare che sempre i consiglieri di opposizione (preconcetta) parlino di ruolo di comparsa da parte della Regione contraddicendosi perché subito dopo parlano della esigenza di Basilicata unita e compatta introducendo invece argomenti di speculazione e propaganda politica e quindi di divisione, così come le paventate lettere ai dipendenti, mai ricevute da nessuno. Per noi, come ho detto, nervi saldi e posizioni ferme e precise, invece, hanno una pregiudiziale: nessun atteggiamento di speculazione politica potrà trovare posto in questo come in altre situazioni di attività produttive ed occupazione. Del resto continua lassessore la positiva e costruttiva convergenza e sinergia di azione costruite con i sindacati, legittimi rappresentanti dei lavoratori, e il buon rapporto con Enel e Accenture sono la diretta testimonianza che il percorso che abbiamo individuato è ampiamente condiviso. I consiglieri del centro sinistra se ne facciano una ragione e diano anche loro un contributo propositivo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/09/2025 - Il Presidente Mancini accoglie il nuovo dirigente scolastico Greco
A nome dellintera Amministrazione provinciale porgo al nuovo Dirigente dellUfficio Scolastico Provinciale di Matera, Francesco Greco, un caloroso benvenuto e laugurio di buon lavoro.
Così il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha dato il benvenuto a...-->continua
|
|
|16/09/2025 - Smart paper, Cupparo: al tavolo anche clausola sociale e occupazione
In attesa della convocazione del Tavolo tecnico nazionale su Smart Paper da parte dellATI, subentrata nella gestione dei servizi Enel, con i sindacati, lassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, riferisce che dopo linterlocuzione con Enel, nelle...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Il Presidente Giordano all'inaugurazione dell'anno scolastico 2025/2026
La Provincia si adopera con cura ed impegno per le scuole del territorio. Investiamo sul futuro e sulla formazione attraverso numerosi progetti che riguardano i nostri istituti e che verranno completati nel prossimo anno con lobiettivo di garantire ambienti ...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Basilicata. Piano integrato della salute, prosegue il confronto
La Regione Basilicata prosegue il suo impegno nel processo partecipativo per consentire agli stakeholder di contribuire attivamente alla costruzione del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 20262030. Domani, 16 set...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Cupparo: guardiamo alla formazione dei giovani
La giunta con il presidente Bardi si è preparata per questa prima campanella che segna lavvio di un nuovo anno scolastico. Lo ha fatto principalmente con due provvedimenti: un investimento da 9,5 milioni di euro a favore delledilizia scolastica; lAvviso p...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Basilicata. Incontro di Pepe con RFI e Italferr
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, venerdì scorso ha incontrato i vertici di RFI e Italferr per fare il punto della situazione in merito allavanzamento dei lavori dellAlta Velocità Salerno-Reggio Calabr...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Aliandro, Cordoglio per la scomparsa di Donatella Massaro
È con profondo dolore e sincero cordoglio che apprendo della scomparsa di Donatella Massaro, Consigliera Comunale di Corleto Perticara. Ha rappresentato per la comunità di Corleto un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico e di amore genuino p...-->continua
|
|