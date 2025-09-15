La Regione Basilicata prosegue il suo impegno nel processo partecipativo per consentire agli stakeholder di contribuire attivamente alla costruzione del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 20262030. Domani, 16 settembre, si svolgerà a Potenza, presso l'Aula Magna del "Polo del Francioso" (Via Nazario Sauro, 85), un'altra importante giornata di confronto.

L'evento è pensato per un confronto diretto e costruttivo. Si aprirà con una sessione plenaria che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Provincia di Potenza, assieme ad associazioni e operatori del Terzo settore. Successivamente, il lavoro si dividerà in due momenti paralleli:

- Un'area dedicata all'ascolto delle istanze dei rappresentanti istituzionali.

- Laboratori tematici per raccogliere proposte e osservazioni dalle associazioni e dagli operatori.

Il Piano, più che un documento tecnico, è un impegno concreto per un sistema sanitario e socio-assistenziale più equo, efficiente e accessibile. Le sfide da affrontare sono importanti: l'invecchiamento della popolazione, la gestione delle malattie croniche e le disuguaglianze territoriali.

Vogliamo rimettere il cittadino al centro  ha dichiarato lassessore alla Salute, Cosimo Latronico  costruendo un sistema capace di ascoltare, prevenire, curare e accompagnare. La salute è un bene comune, non un privilegio. Il percorso partecipativo proseguirà fino alla fine di settembre, quando la proposta finale sarà presentata alla Giunta e successivamente al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Con questo Piano  ha concluso Latronico  la Basilicata cambia passo: dalla frammentazione alla coesione, dalla distanza alla prossimità, dallemergenza alla prevenzione.



