La giunta con il presidente Bardi si è preparata per questa prima campanella che segna lavvio di un nuovo anno scolastico. Lo ha fatto principalmente con due provvedimenti: un investimento da 9,5 milioni di euro a favore delledilizia scolastica; lAvviso pubblico Laboratori Stem, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Così lassessore allo Sviluppo Economico e Formazione, Francesco Cupparo, che ha partecipato a Potenza al Liceo Classico Quinto Orazio Flacco alla manifestazione di inaugurazione dellanno scolastico 2025-2026.



Le Misure approvate  ha aggiunto  rispondono ad obiettivi precisi: migliorare la formazione e lapprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a partire dalle aule e dai luoghi di studio; favorire metodologie didattiche innovative; contrastare la dispersione scolastica che comunque già da alcuni anni è stata significativamente ridotta; valorizzare gli studenti meritevoli attraverso premi e riconoscimenti. E dopo la scuola superiore  ha detto Cupparo  abbiamo rivolto il nostro impegno per programmare lattività successiva di studio con listituzione degli Its Accademy per i settori Meccatronica, Agro-Alimentare e Turismo che si aggiungeranno a quello Energia già in funzione. Intendiamo in questo modo sostenere il modello dellistruzione superiore 4+2 centrato su un modello che coniuga didattica teorica e didattica laboratoriale, esperienze pratiche e formazione a lavoro, in un contesto di flessibilità, di innovazione basata anche sullutilizzo delle tecnologie digitali.



Lassessore ha evidenziato inoltre che per favorire liscrizione alla nostra Università, nei giorni scorsi, abbiamo inaugurato il primo studentato per universitari a Matera e attraverso lArdsu, che eroga borse di studio e si occupa degli alloggi a Potenza, vogliamo venire incontro alle famiglie sulle quali pesa principalmente il costo degli alloggi, insieme a tutti gli altri di studio. Nonostante la diminuzione degli alunni e delle classi, lUfficio regionale scolastico segnala limmissione in ruolo di 274 docenti già in servizio e di altri 36 da nominare entro fine anno, oltre a 104 assunzioni di personale Ata, di cui 70 nel Potentino e 34 nel Materano. Questi dati evidenziano come il calo demografico e le dinamiche scolastiche richiedano un attento monitoraggio per garantire il corretto funzionamento delle scuole e la qualità dellistruzione sul territorio. Il nostro è un lavoro che guarda alla formazione dei giovani a 360 gradi. Per questo  ha detto  esprimo sostegno al Progetto definito dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro attraverso il Protocollo dintesa sulla Promozione di percorsi di cittadinanza attiva per la formazione e la partecipazione degli studenti allo svolgimento delle funzioni degli Uffici elettorali di sezione. Lassessore si è rivolto quindi agli studenti che a fine di questanno scolastico sceglieranno lAteneo: lUnibas ha rafforzato e qualificato la propria attività. E se gli indirizzi di studio non dovessero rispondere a legittime aspirazioni, si pensi già dal primo giorno di impegno in unaltra Università fuori regione al ritorno a casa. E impegno della giunta e del presidente Bardi costruire opportunità ed occasioni per mettere i nostri talenti nelle condizioni di realizzare in Basilicata il proprio sogno di vita che vi auguro di grandi soddisfazioni. LAvviso Pubblico Basilaureati- bonus alle imprese per lassunzione di disoccupati laureati, con una dotazione di 6 milioni di euro, è una prima misura concreta, che intendiamo monitorare e verificare dalla fase attuativa a quella conclusiva, per garantire lavoro di qualità e stabile ai nostri giovani laureati. Al personale tutto della scuola  ha concluso Cupparo  va il profondo riconoscimento per il proprio impegno e alle famiglie voglio ribadire tutta lattenzione per il sostegno alla formazione dei propri figli.