La voce della Politica
|Aliandro, Cordoglio per la scomparsa di Donatella Massaro
15/09/2025
|È con profondo dolore e sincero cordoglio che apprendo della scomparsa di Donatella Massaro, Consigliera Comunale di Corleto Perticara. Ha rappresentato per la comunità di Corleto un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico e di amore genuino per il territorio. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro.
La sua improvvisa scomparsa prosegue Aliandro - turba le istituzioni e soprattutto tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al suo fianco.
In questo momento di grande tristezza conclude lesponente di FI - desidero esprimere la mia più sentita vicinanza alla famiglia e alla comunità di Corleto Perticara, che perde oggi una figura di riferimento importante e una donna che ha saputo servire con onore le istituzioni.
