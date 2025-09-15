È con profondo dolore e sincero cordoglio che apprendo della scomparsa di Donatella Massaro, Consigliera Comunale di Corleto Perticara. Ha rappresentato per la comunità di Corleto un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico e di amore genuino per il territorio. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro.



La sua improvvisa scomparsa  prosegue Aliandro - turba le istituzioni e soprattutto tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al suo fianco.



In questo momento di grande tristezza  conclude lesponente di FI - desidero esprimere la mia più sentita vicinanza alla famiglia e alla comunità di Corleto Perticara, che perde oggi una figura di riferimento importante e una donna che ha saputo servire con onore le istituzioni.