Il 21 aprile 2025, dopo mesi di attesa e partendo da un Consiglio regionale richiesto dallopposizione, è stata approvata allunanimità una risoluzione che di fatto impegnava il Governo regionale a fare il possibile, indicandone una traccia di proposte, a tutelare il lavoro e il territorio rispetto alla crisi Stellantis e indotto.



A distanza di 5 mesi e con levoluzione in corso, considerato il contesto internazionale ed europeo, le posizioni assunte dai sindacati e da Confindustria in Basilicata, si rende necessario un aggiornamento sulla stato dei fatti e su eventuali interlocuzioni che non si possono limitare a comunicati stampa.



Si ritiene necessario riaprire da subito il confronto con Sindacati e Confindustria per fare il punto della situazione, verificare il documento approvato circa un anno fa.



Parallelamente, il voto unanime sulla risoluzione ad aprile teso a rafforzare il mandato del Governo regionale, ci porta a richiedere un aggiornamento sullo stato dei fatti e sui possibili sviluppi di Stellantis e indotto.



Potenza, 14 settembre 2025





Piero Lacorazza - Capogruppo PD Consiglio regionale Basilicata