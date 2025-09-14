-->
|
La voce della Politica
|Stellantis Melfi. Lacorazza: convocare Sindacati e Confindustria, discuterne in Consiglio
14/09/2025
|Il 21 aprile 2025, dopo mesi di attesa e partendo da un Consiglio regionale richiesto dallopposizione, è stata approvata allunanimità una risoluzione che di fatto impegnava il Governo regionale a fare il possibile, indicandone una traccia di proposte, a tutelare il lavoro e il territorio rispetto alla crisi Stellantis e indotto.
A distanza di 5 mesi e con levoluzione in corso, considerato il contesto internazionale ed europeo, le posizioni assunte dai sindacati e da Confindustria in Basilicata, si rende necessario un aggiornamento sulla stato dei fatti e su eventuali interlocuzioni che non si possono limitare a comunicati stampa.
Si ritiene necessario riaprire da subito il confronto con Sindacati e Confindustria per fare il punto della situazione, verificare il documento approvato circa un anno fa.
Parallelamente, il voto unanime sulla risoluzione ad aprile teso a rafforzare il mandato del Governo regionale, ci porta a richiedere un aggiornamento sullo stato dei fatti e sui possibili sviluppi di Stellantis e indotto.
Potenza, 14 settembre 2025
Piero Lacorazza - Capogruppo PD Consiglio regionale Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/09/2025 - Stellantis Melfi. Lacorazza: convocare Sindacati e Confindustria, discuterne in Consiglio
Il 21 aprile 2025, dopo mesi di attesa e partendo da un Consiglio regionale richiesto dallopposizione, è stata approvata allunanimità una risoluzione che di fatto impegnava il Governo regionale a fare il possibile, indicandone una traccia di proposte, a tutelare il lavoro ...-->continua
|
|
|14/09/2025 - Smart Paper, sedi sparite: la Regione cè o ci fa? Denuncia del commissario Manca
Sedi Smart Paper, la Regione cè o ci fa? scrive il commissario regionale Daniele Manca, commentando la comunicazione aziendale in cui sarebbero scomparse le sedi di Tito e SantAngelo Le Fratte in provincia di Potenza.
È un fatto grave sottoline...-->continua
|
|
|14/09/2025 - Cambio appalto Enel: il trionfalismo è propaganda, serve unità per difendere i lavoratori SmartP@per
Per noi lentrata in campo della Regione, peraltro senza alcun coinvolgimento della minoranza come avevamo chiesto, dava per scontato che si riuscisse a difendere le sedi sul territorio, visto che la clausola sociale doveva essere già rispettata dallazienda c...-->continua
|
|
|14/09/2025 - FIALS Potenza al nuovo Commissario ASP: ''È il momento di voltare pagina''
Servono decisioni coerenti, fondate su responsabilità e ascolto. Chi lavora in sanità merita risposte concrete, parole chiare e scelte efficaci.
Potenza, 14 settembre 2025 Un cambio di passo è possibile e serve subito. Con linsediament...-->continua
|
|
|14/09/2025 - Cestari (ItalAfrica): ''Il Sud strategico per il Piano Mattei e la cooperazione con lAfrica''
Il Sud del nostro Paese, le imprese e le Regioni meridionali hanno un ruolo strategico nella nuova fase di attuazione del Piano Mattei che la Camera ItalAfrica intende favorire rafforzando lattività di sostegno, consulenza ed assistenza alle aziende che acc...-->continua
|
|
|14/09/2025 - Monte Cotugno quasi vuota: lappello dei giovani agricoltori lucani alla Regione
Una delegazione del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani, insieme ad alcuni colleghi più grandi, si è recata sabato alla diga di Monte Cotugno a Senise. Non un semplice sopralluogo, ma un gesto simbolico che ha unito passato, presente e futuro davanti...-->continua
|
|
|14/09/2025 - I Sindacati chiariscono la loro posizione sul Terzo Turno della Polizia Locale nel Comune di Potenza
In merito alle notizie relative allintroduzione del turno notturno per la Polizia Locale, le scriventi sigle sindacali Fp Cgil, Cisl FP, Uil Fpl, Csa Ral e Cse Flpl intendono fare chiarezza sulla propria posizione, smentendo categoricamente di essere contro...-->continua
|
|