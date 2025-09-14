-->
La voce della Politica
Cambio appalto Enel: il trionfalismo è propaganda, serve unità per difendere i lavoratori SmartP@per
14/09/2025
|Per noi lentrata in campo della Regione, peraltro senza alcun coinvolgimento della minoranza come avevamo chiesto, dava per scontato che si riuscisse a difendere le sedi sul territorio, visto che la clausola sociale doveva essere già rispettata dallazienda che tuttavia è chiamata a fare di più, ogni sforzo per garantire serenità alle famiglie.
Le lettere ricevute dalle lavoratrici e dai lavoratori rendono tuttavia poco chiaro il ruolo che abbiano esercitato lassessore Cupparo e il Presidente Bardi.
Si depongano le parole trionfalistiche e si metta sul tavolo il coinvolgimento di tutti per unirsi e dare forza ad una posizione a difesa del lavoratori, del territorio, delle sede e dei paesi. Cè anche da considerare che questa vertenza dimostra tuttavia tutto il valore di imprenditori lucani che hanno investito in Basilicata per molti anni.
Questa premessa è necessaria per ricostruire il filo del discorso.
A pochi giorni dai toni trionfalistici con cui il Presidente Bardi e lassessore Cupparo avevano salutato lesito dellincontro del 10 settembre scorso presso la Regione Basilicata, la realtà si è purtroppo incaricata di smentire le facili rassicurazioni fornite ai lavoratori e allopinione pubblica.
Con una comunicazione PEC, infatti, lAti AccentureDatacontac ha certificato il trasferimento delle sedi operative che non saranno più a Tito e SantAngelo Le Fratte, ma a Bari , Matera e Padova.
Una decisione che, se non fosse corretta, ridurrebbe drasticamente il peso del nostro territorio mettendo a rischio la permanenza in Basilicata di professionalità preziose.
A questo si aggiunge il cambio di contratto: non più quello dei metalmeccanici, ma quello delle telecomunicazioni, con conseguenti e consistenti riduzioni salariali. A oggi, inoltre, non vi è alcuna certezza sulla possibilità di continuare a svolgere le attività in smartworking, modalità che interessa la quasi totalità delle e dei dipendenti ex SmartP@per.
Siamo consepevoli che la committenza di questa commessa non è regionale, ma sul tavolo che si svolgerà a Roma la Basilicata non può che essere una comparsa; ragioni per cui ci si arrivi uniti e quindi più forti.
Le lavoratrici ed i lavoratori, i sindaci devono sapere che con loro la Basilicata è unita e compatta; per questo ogni tentativo di propaganda e di trionfalismo non aiuta. Per come sono andate le cose, ci sono aspetti imbarazzanti.
Già nei mesi scorsi avevamo richiesto un incontro per condividere problematiche e azioni utili ad affrontare al meglio la vertenza SmartP@per, ma quella disponibilità al confronto è stata ignorata.
Di fronte a questo scenario, non possiamo tacere né accettare la narrazione edulcorata offerta dalla Giunta regionale. Ai lavoratori vanno garantiti diritti, tutele e prospettive, non annunci privi di riscontri. Continuereremo a vigilare, a portare la loro voce in Consiglio regionale e a chiedere alla Giunta Regionale di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità in questa vicenda, che riguarda il presente e il futuro di centinaia di famiglie lucane.
I consiglieri di opposizione:
Alessia Araneo; Antonio Bochicchio; Angelo Chiorazzo; Roberto Cifarelli; Piero Lacorazza; Piero
Marrese; Viviana Verri; Giovanni Vizziello
