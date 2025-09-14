-->
|FIALS Potenza al nuovo Commissario ASP: ''È il momento di voltare pagina''
14/09/2025
|Servono decisioni coerenti, fondate su responsabilità e ascolto. Chi lavora in sanità merita risposte concrete, parole chiare e scelte efficaci.
Potenza, 14 settembre 2025 Un cambio di passo è possibile e serve subito. Con linsediamento del nuovo Commissario dellASP di Potenza, il Dott. De Fino, si apre una finestra temporale breve ma cruciale. La FIALS Segreteria Provinciale di Potenza lancia un appello diretto e determinato: questa è loccasione giusta per avviare un confronto strutturato, concreto, risolutivo.
Si tratta di unurgenza reale, conseguenza diretta di un longevo immobilismo decisionale e promesse disattese. A farsi sentire non è solo la voce di chi opera quotidianamente nel sistema Urgenza-Emergenza, ma anche quella che si leva dalle varie Unità Operative e Distrettuali, che garantiscono servizi essenziali su tutto il territorio, ma che troppo spesso vengono escluse dalla programmazione strategica.
FIALS è propensa a un dialogo immediato e costruttivo, un atto dovuto, che va ben oltre la semplice denuncia, ma che persegue la ricerca di soluzioni chiare e percorribili, reali fondamenta di una Sanità moderna, organizzata e giusta. Giuseppe Costanzo, Segretario Provinciale FIALS
Frutto dellazione determinata della FIALS È una recente sentenza del Tribunale di Potenza, che ha sancito il riconoscimento delle maggiorazioni economiche spettanti ai lavoratori, anche in assenza di preventive autorizzazioni formalizzate. In ASP, tuttavia, le ore accantonate in Banca Ore vengono registrate come lavoro ordinario, senza distinzione tra orario notturno, festivo o festivo-notturno, penalizzando in questo modo le retribuzioni economiche, oltre a svuotare di significato il sacrificio profuso sul campo dagli operatori.
È tempo di applicare questo riconoscimento, disciplinato dal CCNL, in modo esteso, andando a recuperare anche le spettanze arretrate.
Fondi contrattuali LASP solo di recente ha riconosciuto le risorse contrattuali, equivalenti a circa 239 mila euro annui, vincolate dal CCNL come fonte di finanziamento per gli incarichi. Tuttavia, in fase di definizione di tali incarichi, è stato sottoscritto un accordo che ha autorizzato lAzienda ad utilizzare le risorse del fondo a discapito dei DEP, con conseguente sottrazione economica per i lavoratori interessati dalle relative selezioni.
La FIALS ha contrastato tale scelta in ogni sede: ha trasmesso segnalazioni agli organismi competenti, ha formalizzato una diffida, ha rifiutato di sottoscrivere laccordo in questione.
Ora chiede con fermezza che i residui pari a circa 700 mila euro siano riportati nellalveo contrattuale corretto e destinati al fondo produttività (art. 103 CCNL).
Per le risorse 2025, è necessario un confronto immediato, utile a garantire coerenza giuridica e valorizzazione concreta delle professionalità.
Organizzazione dei servizi e carenza di personale Le cosiddette prestazioni aggiuntive impropriamente definite ALPI in ambito ASP continuano a svilupparsi allinterno di un contesto disarticolato e poco trasparente.
Nei presidi periferici, le carenze strutturali restano profonde: équipe ridotte, servizi sottoposti a pressioni costanti, risposte demergenza affidate a risorse spesso insufficienti.
A questo scenario si somma una carenza cronica di personale, che compromette la tenuta dei turni, la qualità delle prestazioni erogate e la sicurezza degli ambienti assistenziali.
Anche il servizio 118, con tutta la sua complessità, richiede unarchitettura organizzativa solida: servono investimenti mirati, un rafforzamento dellorganico e un piano stabile di valorizzazione delle competenze.
In assenza di un disegno unitario, ogni intervento finisce per ridursi a un adattamento temporaneo, privo della continuità necessaria a garantire qualità e affidabilità dei servizi.
Portare a compimento le selezioni per gli incarichi di funzione rappresenta oggi un passaggio indispensabile per restituire allorganizzazione sanitaria stabilità, responsabilità e coerenza operativa.
Ultimo passaggio: scegliere di ascoltare È tempo di compiere scelte vere. Di uscire dalle logiche di rinvio, di superare le soluzioni parziali, di affrontare con chiarezza le urgenze del sistema.
La FIALS è pronta a confrontarsi. Ma non con promesse generiche, né con percorsi opachi.
Chiede un incontro immediato, utile, concreto.
Un tavolo di confronto che dia seguito agli impegni e restituisca coerenza allorganizzazione del lavoro.
Chi lavora in sanità ha bisogno di essere ascoltato e riconosciuto. Anche un mandato breve, se guidato con determinazione, può aprire una nuova stagione.
È il momento di voltare pagina.
Giuseppe Costanzo, Segretario Provinciale FIALS
