Il Sud del nostro Paese, le imprese e le Regioni meridionali hanno un ruolo strategico nella nuova fase di attuazione del Piano Mattei che la Camera ItalAfrica intende favorire rafforzando lattività di sostegno, consulenza ed assistenza alle aziende che accettino la sfida per la cooperazione africana. Lo ha detto il presidente di ItalAfrica ing. Alfredo Carmine Cestari intervenendo allincontro Una nuova visione geopolitica: il piano Mattei e il dialogo con il sud globale nellambito dellevento Spazio Sud. Politica e Società Civile a confronto, organizzato da Fdi a Capaccio Paestum. Riprendendo le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Aldolfo Urso e di Edmondo Cirielli - Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenuti nel panel insieme ad altri rappresentanti di governo e parlamentari, tra i quali lon. Salvatore Caiata (Commissione Esteri Camera), Cestari ha sottolineato che per la sua posizione geografica il Sud dItalia - è un interlocutore privilegiato dei Paesi Africani, a un ora di volo dagli aeroporti di Napoli, Bari e Reggio Calabria e a poche ore di navigazione dai nostri porti. I Paesi Africani  dice ancora Cestari - costituiranno sempre più un ponte fra lEuropa mediterranea e il continente africano, che raggiungerà i 2 miliardi di abitanti entro il 2050 e ospita alcune delle economie con le più alte prospettive di crescita, in cui abbondano risorse naturali, quali idrocarburi, minerali e terre rare. Lesigenza che si pone per i prossimi anni e decenni, in un contesto globale sempre più multipolare  aggiunge Cestari  è che Europa ed Africa possano costruire un effettivo percorso di sviluppo comune, non solo attraverso linterscambio di beni, ma anche di competenze professionali, know-how tecnico-scientifico, risorse finanziarie ed umane. Condividiamo pertanto la strategia del Governo di rafforzare il mercato europeo e la sua competitività, con una forte sburocratizzazione e riduzione dei costi di produzione e dellenergia, oltre ad incoraggiare la Commissione Ue a espandere gli accordi di libero scambio. Cestari che ha illustrato lattività svolta negli ultimi anni in particolare in particolare in Tanzania, Zanzibar, Senegal, Mozambico, Angola, Sierra Leone. Come ItalAfrica  ha detto - promuoviamo lattività di partnership e investimenti delle nostre imprese nei Paesi Africani considerando da sempre il Mediterraneo allargato, uno spazio geopolitico essenziale per il ricollocamento di segmenti strategici delle catene del valore dellindustria europea. Stiamo dunque svolgendo un ruolo di facilitatori del dialogo tra le istituzioni, aprendo la strada a nuove opportunità di collaborazione e crescita reciproca, con un focus particolare sui progetti legati ai carbon credit ed energia rinnovabile".

Ad un anno e mezzo dalla presentazione ufficiale del Piano  conclude Cestari  cè sempre più bisogno di mettere a sistema le iniziative imprenditoriali con quelle del Governo.