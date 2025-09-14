-->

I Sindacati chiariscono la loro posizione sul Terzo Turno della Polizia Locale nel Comune di Potenza

14/09/2025

In merito alle notizie relative allintroduzione del turno notturno per la Polizia Locale, le scriventi sigle sindacali Fp Cgil, Cisl FP, Uil Fpl, Csa Ral e Cse Flpl  intendono fare chiarezza sulla propria posizione, smentendo categoricamente di essere contro la sicurezza o il contrasto alla malamovida in città.

Ancora una volta ci vediamo costretti a chiarire la nostra contestazione che in nessun modo riguarda l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e affrontare i fenomeni di "inciviltà", ma si concentra sull'applicazione del provvedimento, in quanto, pur riconoscendo la necessità di "potenziare i servizi della Polizia Locale a tutela degli utenti vulnerabili della strada" e di "contrastare la cosiddetta malamovida, riteniamo che lintroduzione di un turno notturno, dalle 19 all1 del mattino, sia impraticabile e inefficace con le attuali risorse umane a disposizione.

Il personale della Polizia Locale di Potenza già svolge con grande impegno e sacrifici i turni ordinari, garantendo servizi essenziali per la comunità. Aggiungere un terzo turno serale e notturno, senza un adeguato e necessario incremento di organico, non farà altro che sovraccaricare ulteriormente gli agenti, mettendo a rischio l'efficienza complessiva del servizio e la sicurezza del personale stesso creando di fatto, con questi cambiamenti, stress correlato ai lavoratori, visti già i carichi di lavoro giornalieri insostenibili.

La delibera riconosce una maggiore presenza della Questura e il coinvolgimento della Polizia Locale nelle attività di formazione, ma non affronta il problema strutturale della carenza di personale per unazione realmente efficace.

L'introduzione di questo provvedimento, che secondo la Giunta è "soltanto il venerdì e il sabato e fino al 31 dicembre" e che potrebbe essere prorogato nel 2026, ignora le nostre proteste e lo stato di agitazione dichiarato a luglio.

Le Scriventi OO. SS. ribadiscono che i lavoratori del corpo della polizia locale hanno sempre operato e continueranno ad operare per garantire la sicurezza della città, ma chiedono di farlo assicurando loro condizioni di lavoro in piena sicurezza

Potenza 14 settembre 2025



La R.S.U.

I Segretari Territoriali



