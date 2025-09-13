-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Ospedale Matera, il ruolo di Otorinolaringoiatria

13/09/2025

La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qualità dei servizi sanitari e per rendere la nostra sanità più vicina ai cittadini.

Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto questa mattina allAuditorium dellospedale Madonna delle Grazie di Matera, in occasione del convegno LOtorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie, promosso dalla U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale diretta dal dott. Giacinto Asprella Libonati, con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Nel corso dellevento è stata presentata la nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, situata nellarea aggregata Otorino-Oculistica, al piano 0 del corpo A dellOspedale Madonna delle Grazie, che sarà ufficialmente attivata lunedì prossimo 15 settembre.

Il convegno ha avuto lobiettivo di rafforzare i percorsi condivisi nella gestione delle principali patologie otorinolaringoiatriche, creando una rete sempre più stretta tra ospedale e territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia oncologica del distretto testa-collo e tiroideo, alla chirurgia endoscopica rinosinusale (FESS), alla diagnostica foniatrica, ai disturbi respiratori del sonno e alla vestibologia clinica, settori nei quali la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di base risulta decisiva per garantire diagnosi precoci e terapie tempestive.

Al termine della sessione scientifica si è svolta una discussione aperta con i medici del territorio, ulteriore segno della volontà comune - ha concluso Latronico - di costruire percorsi condivisi, efficaci e centrati sul paziente.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/09/2025 - Ospedale Matera, il ruolo di Otorinolaringoiatria

La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qu...-->continua
13/09/2025 - Smart Paper: preoccupati i Sindaci di SantAngelo Le Fratte, Satriano e Tito

Le ultime notizie sulla vicenda Smart Paper destano profonda preoccupazione e confermano, purtroppo, quanto avevamo paventato nei giorni scorsi. Già allindomani delle dichiarazioni entusiaste seguite al tavolo di confronto di mercoledì scorso, avevamo richiam...-->continua
13/09/2025 - Maratea, il sindaco: 'Il rispetto della Lega Nord per i territori'

A distanza di una settimana dalla pubblicazione della graduatoria relativa allavviso pubblico inerente il rilascio di ununica concessione demaniale marittima per il Porto di Maratea, permane la grande delusione ed un senso di profondo rammarico per la conclu...-->continua
13/09/2025 - Crisi idrica, i numeri parlano da soli: serve Consiglio Regionale straordinario

Non vogliamo commentarli né apparire di parte. Lasciamo ad ognuno la propria sensibilità di lettura.
Ma i numeri parlano: si leggono, si interpretano, si ricavano informazioni. E, purtroppo, emergono anche le responsabilità e, in alcuni casi, la percezione...-->continua
13/09/2025 - Ospedale di Lagonegro: : la FIALS difende i professionisti

La FIALS Potenza ha intercettato e denunciato con immediatezza l'ordine di servizio del 26 agosto 2025 emesso dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lagonegro, che obbliga i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (TSLB) a gestire i rifiuti speci...-->continua
12/09/2025 - Bolognetti: Verrebbe da chiedere a Bardi e Pittella: chi controlla i controllori

E se vi dicessi che il Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, ha avvertito lurgenza di investire 24.000 euro di denaro pubblico per il monitoraggio dei social media? Ahimé, tutto vero e messo nero su bianco o se volete nero su nero. Co...-->continua
12/09/2025 - Jeep Compass a Melfi: Fim Cisl chiede azioni concrete per i posti di lavoro

Le recenti dichiarazioni dellAD Antonio Filosa, che ha ribadito la centralità dello stabilimento di San Nicola di Melfi con larrivo dei nuovi modelli a partire dal lancio della Jeep Compass elettrica e ibrida, e quelle di Jean-Philippe Imparato, responsabil...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo