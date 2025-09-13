-->
|Ospedale Matera, il ruolo di Otorinolaringoiatria
13/09/2025
|La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qualità dei servizi sanitari e per rendere la nostra sanità più vicina ai cittadini.
Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto questa mattina allAuditorium dellospedale Madonna delle Grazie di Matera, in occasione del convegno LOtorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie, promosso dalla U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale diretta dal dott. Giacinto Asprella Libonati, con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
Nel corso dellevento è stata presentata la nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, situata nellarea aggregata Otorino-Oculistica, al piano 0 del corpo A dellOspedale Madonna delle Grazie, che sarà ufficialmente attivata lunedì prossimo 15 settembre.
Il convegno ha avuto lobiettivo di rafforzare i percorsi condivisi nella gestione delle principali patologie otorinolaringoiatriche, creando una rete sempre più stretta tra ospedale e territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia oncologica del distretto testa-collo e tiroideo, alla chirurgia endoscopica rinosinusale (FESS), alla diagnostica foniatrica, ai disturbi respiratori del sonno e alla vestibologia clinica, settori nei quali la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di base risulta decisiva per garantire diagnosi precoci e terapie tempestive.
Al termine della sessione scientifica si è svolta una discussione aperta con i medici del territorio, ulteriore segno della volontà comune - ha concluso Latronico - di costruire percorsi condivisi, efficaci e centrati sul paziente.
