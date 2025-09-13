-->

Maratea, il sindaco: 'Il rispetto della Lega Nord per i territori'

13/09/2025

A distanza di una settimana dalla pubblicazione della graduatoria relativa allavviso pubblico inerente il rilascio di ununica concessione demaniale marittima per il Porto di Maratea, permane la grande delusione ed un senso di profondo rammarico per la conclusione, seppur ancora provvisoria, di questa procedura.
A nulla sono valsi gli appelli, la raccolta firme dei cittadini e degli ospiti, e linteressamento delle forze politiche di maggioranza e di parte dellopposizione. Con assoluta protervia, lufficio demanio marittimo si è letteralmente infischiato di tutte le istanze, pervenute da ogni dove, anche di quelle provenienti dalla Presidenza e dagli stessi consiglieri regionali, ed ha proseguito imperterrito nel suo assurdo disegno.
Non voglio più entrare nel merito della vicenda, che è giusto ed opportuno che dora in poi resti confinata nelle aule di giustizia, ma, da parte mia, non posso che stigmatizzare questo modus operandi e rimarcare la mancanza di rispetto che vi è stata anche verso lo stesso Presidente e la Giunta. Mi domando se sia normale che lassessore Pepe abbia tutto questo potere, che tutto gli sia consentito e che possa passare come un rullo sui territori, infischiandosene del loro necessario coinvolgimento.
Nella questione Porto di Maratea, infatti, è evidente a tutti che lassessore non è estraneo alloperato dellUfficio, il cui DG, dr. Antonino Altomonte, è suo fido scudiero ed amico; libero professionista prescelto al di fuori dei ranghi della P.A. e che ha dimostrato scarsa attenzione alla tutela dellinteresse pubblico.
Questo modus operandi ha evidentemente creato una profonda frattura con la Città di Maratea e, se lassessore Pepe continuerà a prendersi gioco dei territori in questo modo, ad esempio sul tema dellalta velocità, troverà, non solo a Maratea, gli amministratori locali ed i cittadini pronti a difendere con fermezza e fierezza i propri territori.
Mi ha fatto specie sentire il Senatore Durigon, in visita in Basilicata, parlare di coinvolgimento dal basso dei territori: forse si riferiva al Veneto, perché in Basilicata la Lega predica bene, ma razzola malissimo e bada solo a mantenere la pax romana.
Una cosa è certa: da oggi in poi saremo ancora più vigili e pronti a contestare ed impugnare ogni atto che riterremo lesivo degli interessi della Città di Maratea.

Cesare Albanese, sindaco di Maratea



