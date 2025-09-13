-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Crisi idrica, i numeri parlano da soli: serve Consiglio Regionale straordinario

13/09/2025

Non vogliamo commentarli né apparire di parte. Lasciamo ad ognuno la propria sensibilità di lettura.
Ma i numeri parlano: si leggono, si interpretano, si ricavano informazioni. E, purtroppo, emergono anche le responsabilità e, in alcuni casi, la percezione di vere e proprie prese in giro.

Non stiamo giocando al casinò e non possiamo permetterci di scommettere sulla pioggia. Perché se piove si vince, ma se non piove si perde. E si perde anche in malo modo, con lillusione che lacqua ci fosse. Una politica che si affida alla fortuna non è pianificazione: è una resa.

Nellantica Grecia la dea Týche rappresentava la sorte, mutevole e capricciosa; a Roma la dea Fortuna distribuiva successi e rovine con la stessa facilità. Ma i saggi di allora lo sapevano bene: la fortuna non era virtù, era instabilità. Solo la virtus, limpegno e la responsabilità, potevano dare basi solide al futuro.

I numeri di oggi non hanno bisogno di altro. Ma chiedono spiegazioni su come si stia procedendo, su quali modelli di gestione siano stati adottati e su quali basi vengano prese le decisioni. Perché senza modelli trasparenti e verificabili, anche la politica migliore rischia di perdere credibilità.

Per questo chiediamo con forza che venga convocato un Consiglio Regionale Straordinario, ma non una replica di quanto (non) accadde a luglio 2025, quando la riunione si esaurì in dichiarazioni senza decisioni concrete. Questa volta serve chiarezza, responsabilità e coraggio istituzionale.

Lanciamo un appello a tutti i consiglieri regionali responsabili: fatevi portatori di questa causa. Ci sono numeri che parlano e che gridano aiuto.

La Basilicata agricola non può vivere di parole: i numeri sono lì, a disposizione di tutti. E non fanno sconti.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/09/2025 - Ospedale Matera, il ruolo di Otorinolaringoiatria

La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qu...-->continua
13/09/2025 - Smart Paper: preoccupati i Sindaci di SantAngelo Le Fratte, Satriano e Tito

Le ultime notizie sulla vicenda Smart Paper destano profonda preoccupazione e confermano, purtroppo, quanto avevamo paventato nei giorni scorsi. Già allindomani delle dichiarazioni entusiaste seguite al tavolo di confronto di mercoledì scorso, avevamo richiam...-->continua
13/09/2025 - Maratea, il sindaco: 'Il rispetto della Lega Nord per i territori'

A distanza di una settimana dalla pubblicazione della graduatoria relativa allavviso pubblico inerente il rilascio di ununica concessione demaniale marittima per il Porto di Maratea, permane la grande delusione ed un senso di profondo rammarico per la conclu...-->continua
13/09/2025 - Crisi idrica, i numeri parlano da soli: serve Consiglio Regionale straordinario

Non vogliamo commentarli né apparire di parte. Lasciamo ad ognuno la propria sensibilità di lettura.
Ma i numeri parlano: si leggono, si interpretano, si ricavano informazioni. E, purtroppo, emergono anche le responsabilità e, in alcuni casi, la percezione...-->continua
13/09/2025 - Ospedale di Lagonegro: : la FIALS difende i professionisti

La FIALS Potenza ha intercettato e denunciato con immediatezza l'ordine di servizio del 26 agosto 2025 emesso dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lagonegro, che obbliga i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (TSLB) a gestire i rifiuti speci...-->continua
12/09/2025 - Bolognetti: Verrebbe da chiedere a Bardi e Pittella: chi controlla i controllori

E se vi dicessi che il Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, ha avvertito lurgenza di investire 24.000 euro di denaro pubblico per il monitoraggio dei social media? Ahimé, tutto vero e messo nero su bianco o se volete nero su nero. Co...-->continua
12/09/2025 - Jeep Compass a Melfi: Fim Cisl chiede azioni concrete per i posti di lavoro

Le recenti dichiarazioni dellAD Antonio Filosa, che ha ribadito la centralità dello stabilimento di San Nicola di Melfi con larrivo dei nuovi modelli a partire dal lancio della Jeep Compass elettrica e ibrida, e quelle di Jean-Philippe Imparato, responsabil...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo