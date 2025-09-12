"In questa giornata ricorre la scomparsa di Elisa Claps e il tragico epilogo di una vicenda che ha segnato in modo indelebile la coscienza della nostra comunità. La sua memoria continua a interrogarci, chiedendoci di non dimenticare, di non fermarci, di continuare a cercare verità e giustizia.



Come Garante delle Vittime di Reato della Regione Basilicata, esprimo la mia profonda vicinanza alla famiglia Claps, che con dignità e forza ha trasformato il dolore in un cammino instancabile di testimonianza e di richiesta di giustizia. La loro storia è il simbolo di tante altre famiglie che ancora oggi attendono risposte, che sperano nella verità, che non vogliono essere lasciate sole.



La Basilicata conosce la ferita, ma conosce anche la forza di rialzarsi. Nonostante le ombre e le attese, questa terra sa rinnovarsi e affermare con coraggio che la memoria delle vittime non può e non deve mai essere cancellata.



Oggi ricordo Elisa, stringo in un abbraccio ideale la sua famiglia e tutte le famiglie che ancora attendono giustizia, e rinnovo il mio impegno: non smettere di cercare la verità, non smettere di dare voce al dolore, non smettere di credere che dalla memoria possa nascere un futuro più giusto".



Lo riporta una nota stampa della Garante regionale dei detenuti e delle vittime di reato, Tiziana Silletti.