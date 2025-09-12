-->
|
La voce della Politica
|Il Prefetto Campanaro accoglie il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza
12/09/2025
|Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del Colonnello Massimiliano Tibollo che, da ieri, è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza.
Nato a Foggia il 22 ottobre 1970, il Colonnello Tibollo esordisce nelle Fiamme Gialle nel 1989, frequentando lAccademia della Guardia di Finanza di Bergamo al termine della quale prende il via una lunga e brillante carriera che lo vede ricoprire, sin da subito, importanti ruoli di direzione e comando sul territorio.
Nel frattempo, consegue la laurea in Giurisprudenza, il Diploma di laurea di I livello ed il Diploma di laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria ed il Diploma di Laurea in Scienze Politiche, affinando ulteriormente le proprie competenze professionali.
Gli ultimi dieci anni lo hanno visto alla guida del Nucleo PEF Foggia, del II Gruppo Tutela Entrate e Capo Ufficio Operazioni del Reparto presso il Nucleo PEF Bari e del Comando Provinciale di Taranto, dove ha prestato servizio per un triennio prima dellapprodo al vertice del Comando Provinciale di Potenza.
Lincontro di questa mattina, che si è svolto in clima di viva cordialità, ha rappresentato un primo, prezioso momento di confronto, utile a gettare le basi per una rinnovata collaborazione istituzionale nelle azioni di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico, allevasione, al lavoro irregolare e agli illeciti in materia di spesa pubblica.
Illustrando, poi, le molte iniziative messe in campo in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, il Prefetto Campanaro ha richiamato, tra le altre, la proficua esperienza dei Comitati provinciali per lordine e la sicurezza pubblica itineranti, che ha consentito di dare risposte concrete alla crescente domanda di sicurezza delle comunità.
Il Rappresentante del Governo ha, quindi, espresso il proprio personale apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne delle Fiamme Gialle, a presidio della legalità economica e finanziaria del territorio.
Le tante iniziative promosse e coordinate dalla Prefettura di Potenza ha sottolineato a fine visita il Rappresentante del Governo - hanno sempre potuto contare sul contributo operoso ed altamente qualificato della Guardia di Finanza. Una collaborazione istituzionale, strutturata e strategica che ha consentito di raggiungere significativi risultati sia sotto il profilo preventivo sia sotto quello repressivo. Con il nuovo Comandante provinciale abbiamo condiviso la volontà di proseguire con convinzione su questo percorso. Sono certo che grazie alla sua esperienza ed alla elevata professionalità, saprà affrontare con successo le numerose sfide che lo attendono in questa terra. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Massimiliano Tibollo, colgo loccasione per rinnovare i saluti di stima ed apprezzamento al Colonnello Michele Onorato, che passa alla guida del Comando Provinciale di Pavia, ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto negli anni trascorsi a Potenza.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/09/2025 - Jeep Compass a Melfi: Fim Cisl chiede azioni concrete per i posti di lavoro
Le recenti dichiarazioni dellAD Antonio Filosa, che ha ribadito la centralità dello stabilimento di San Nicola di Melfi con larrivo dei nuovi modelli a partire dal lancio della Jeep Compass elettrica e ibrida, e quelle di Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Euro...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Garante dei detenuti e delle vittime di reato Silletti, In ricordo di Elisa Claps
"In questa giornata ricorre la scomparsa di Elisa Claps e il tragico epilogo di una vicenda che ha segnato in modo indelebile la coscienza della nostra comunità. La sua memoria continua a interrogarci, chiedendoci di non dimenticare, di non fermarci, di contin...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Il Prefetto Campanaro accoglie il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza
Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del Colonnello Massimiliano Tibollo che, da ieri, è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza.
Nato a Foggi...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Sindaco Aliano chiarisce su incontro con direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo
Il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, spiega che l'incontro avuto nei giorni scorsi con la direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo era finalizzato a promuovere la cultura e il turismo locale, senza alcuna intenzione di prendere posizione s...-->continua
|
|
|12/09/2025 - La Madonna di Loreto accolta dagli operatori del 118 della Basilicata
Attimi di commozione e preghiera per gli operatori del Dipartimento di Emergenza
Urgenza 118 della Asp Basilicata che ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto.
Partita dallAzienda Ospedaliera Regionale e diretta allIstituto Don Uva, la stat...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Gli auguri di Bardi agli studenti lucani
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli studenti lucani in occasione dellinizio dellanno scolastico previsto per il 15 settembre 2025.
Cè sempre unemozione speciale dietro il suono della campanel...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Sanità convenzionata, Confprofessioni al fianco di FIMMG, FIMP, FMT, SUMAI e ANDI
Confprofessioni esprime pieno sostegno alla mozione congiunta delle organizzazioni sindacali FIMMG, FIMP, FMT, SUMAI e ANDI, che hanno denunciato con forza, in occasione della segreteria intersindacale che si è tenuta lo scorso 11 settembre a Roma, linaccetta...-->continua
|
|