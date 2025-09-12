Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del Colonnello Massimiliano Tibollo che, da ieri, è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza.

Nato a Foggia il 22 ottobre 1970, il Colonnello Tibollo esordisce nelle Fiamme Gialle nel 1989, frequentando lAccademia della Guardia di Finanza di Bergamo al termine della quale prende il via una lunga e brillante carriera che lo vede ricoprire, sin da subito, importanti ruoli di direzione e comando sul territorio.

Nel frattempo, consegue la laurea in Giurisprudenza, il Diploma di laurea di I livello ed il Diploma di laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico  Finanziaria ed il Diploma di Laurea in Scienze Politiche, affinando ulteriormente le proprie competenze professionali.

Gli ultimi dieci anni lo hanno visto alla guida del Nucleo PEF Foggia, del II Gruppo Tutela Entrate e Capo Ufficio Operazioni del Reparto presso il Nucleo PEF Bari e del Comando Provinciale di Taranto, dove ha prestato servizio per un triennio prima dellapprodo al vertice del Comando Provinciale di Potenza.

Lincontro di questa mattina, che si è svolto in clima di viva cordialità, ha rappresentato un primo, prezioso momento di confronto, utile a gettare le basi per una rinnovata collaborazione istituzionale nelle azioni di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico, allevasione, al lavoro irregolare e agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Illustrando, poi, le molte iniziative messe in campo in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, il Prefetto Campanaro ha richiamato, tra le altre, la proficua esperienza dei Comitati provinciali per lordine e la sicurezza pubblica itineranti, che ha consentito di dare risposte concrete alla crescente domanda di sicurezza delle comunità.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, espresso il proprio personale apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne delle Fiamme Gialle, a presidio della legalità economica e finanziaria del territorio.

Le tante iniziative promosse e coordinate dalla Prefettura di Potenza  ha sottolineato a fine visita il Rappresentante del Governo - hanno sempre potuto contare sul contributo operoso ed altamente qualificato della Guardia di Finanza. Una collaborazione istituzionale, strutturata e strategica che ha consentito di raggiungere significativi risultati sia sotto il profilo preventivo sia sotto quello repressivo. Con il nuovo Comandante provinciale abbiamo condiviso la volontà di proseguire con convinzione su questo percorso. Sono certo che grazie alla sua esperienza ed alla elevata professionalità, saprà affrontare con successo le numerose sfide che lo attendono in questa terra. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Massimiliano Tibollo, colgo loccasione per rinnovare i saluti di stima ed apprezzamento al Colonnello Michele Onorato, che passa alla guida del Comando Provinciale di Pavia, ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto negli anni trascorsi a Potenza.