Attimi di commozione e preghiera per gli operatori del Dipartimento di Emergenza

Urgenza 118 della Asp Basilicata che ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto.

Partita dallAzienda Ospedaliera Regionale e diretta allIstituto Don Uva, la statua è stata

portata in pellegrinaggio da Unitalsi e Associazione dellAdorazione Eucaristica presso i

padiglioni di via Potito Petrone dove, dopo una breve celebrazione eucaristica ed una

benedizione, ha sostato- come protettrice degli aviatori- presso la base dellelisoccorso con

un altro momento intenso di preghiera ed una ulteriore benedizione impartita a tutto il

personale di volo. Su iniziativa del Direttore del Deu 118, Serafino Rizzo, è stata recitata la

preghiera dellAviatore e presso la centrale operativa 118 la preghiera del medico voluta

da Giovanni Paolo II e implorante lessere costantemente al servizio di chi soffre nella

consapevolezza della grande missione affidata. La Madonna Nera di Loreto in legno di

cedro, sostituita alloriginale nel 1922 dopo un incendio che ne distrusse loriginale, è in

pellegrinaggio nelle regioni italiane e al termine rientrerà nella Santa Casa Santuario dove

ogni anno accoglie migliaia di pellegrini in devozione mariana. La Madonna è patrona

degli aviatori, la cui iconografia è raffigurata bin alcuni affreschi del Santuario di Loreto.

Dopo la tappa presso la struttura sanitaria Don Uva, la sacra effige sosterà presso la

Chiesa di San Pietro e Paolo del capoluogo potentino.