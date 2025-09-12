-->
La voce della Politica
|La Madonna di Loreto accolta dagli operatori del 118 della Basilicata
12/09/2025
|Attimi di commozione e preghiera per gli operatori del Dipartimento di Emergenza
Urgenza 118 della Asp Basilicata che ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto.
Partita dallAzienda Ospedaliera Regionale e diretta allIstituto Don Uva, la statua è stata
portata in pellegrinaggio da Unitalsi e Associazione dellAdorazione Eucaristica presso i
padiglioni di via Potito Petrone dove, dopo una breve celebrazione eucaristica ed una
benedizione, ha sostato- come protettrice degli aviatori- presso la base dellelisoccorso con
un altro momento intenso di preghiera ed una ulteriore benedizione impartita a tutto il
personale di volo. Su iniziativa del Direttore del Deu 118, Serafino Rizzo, è stata recitata la
preghiera dellAviatore e presso la centrale operativa 118 la preghiera del medico voluta
da Giovanni Paolo II e implorante lessere costantemente al servizio di chi soffre nella
consapevolezza della grande missione affidata. La Madonna Nera di Loreto in legno di
cedro, sostituita alloriginale nel 1922 dopo un incendio che ne distrusse loriginale, è in
pellegrinaggio nelle regioni italiane e al termine rientrerà nella Santa Casa Santuario dove
ogni anno accoglie migliaia di pellegrini in devozione mariana. La Madonna è patrona
degli aviatori, la cui iconografia è raffigurata bin alcuni affreschi del Santuario di Loreto.
Dopo la tappa presso la struttura sanitaria Don Uva, la sacra effige sosterà presso la
Chiesa di San Pietro e Paolo del capoluogo potentino.
