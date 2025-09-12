Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli studenti lucani in occasione dellinizio dellanno scolastico previsto per il 15 settembre 2025.

Cè sempre unemozione speciale dietro il suono della campanella. È la stessa da decenni: squilla, e insieme a lei si svegliano i sogni, le paure, le attese. Lunedì 15 settembre, ufficialmente, comincia il nuovo anno scolastico in Basilicata. In realtà, grazie allautonomia scolastica - precisa Bardi - alcuni istituti hanno già aperto le porte ai loro studenti. Poco importa: la scuola non è mai un calendario, è un respiro collettivo che parte ogni volta che una mano scrive la prima parola su un quaderno bianco.

Ogni settembre è un inizio. Lo è per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia di unaula, lo è per i ragazzi che si preparano agli esami più importanti, lo è per i docenti che, anno dopo anno, cercano nuove strade per insegnare e imparare insieme. La Basilicata cresce se crescono i suoi giovani: la scuola è il motore silenzioso di questa crescita, il luogo dove si impara non solo a leggere e a scrivere, ma a diventare cittadini liberi e responsabili. Auguro a tutti voi - conclude Bardi - un anno di curiosità, di entusiasmo e di fiducia nel futuro.

Lintera Giunta regionale si unisce agli auguri del Presidente e ribadisce limpegno a sostenere il mondo della scuola, convinta che ogni classe sia una piccola comunità in cui germoglia il domani. Buon anno scolastico a tutti.