-->
|
La voce della Politica
|Gli auguri di Bardi agli studenti lucani
12/09/2025
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli studenti lucani in occasione dellinizio dellanno scolastico previsto per il 15 settembre 2025.
Cè sempre unemozione speciale dietro il suono della campanella. È la stessa da decenni: squilla, e insieme a lei si svegliano i sogni, le paure, le attese. Lunedì 15 settembre, ufficialmente, comincia il nuovo anno scolastico in Basilicata. In realtà, grazie allautonomia scolastica - precisa Bardi - alcuni istituti hanno già aperto le porte ai loro studenti. Poco importa: la scuola non è mai un calendario, è un respiro collettivo che parte ogni volta che una mano scrive la prima parola su un quaderno bianco.
Ogni settembre è un inizio. Lo è per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia di unaula, lo è per i ragazzi che si preparano agli esami più importanti, lo è per i docenti che, anno dopo anno, cercano nuove strade per insegnare e imparare insieme. La Basilicata cresce se crescono i suoi giovani: la scuola è il motore silenzioso di questa crescita, il luogo dove si impara non solo a leggere e a scrivere, ma a diventare cittadini liberi e responsabili. Auguro a tutti voi - conclude Bardi - un anno di curiosità, di entusiasmo e di fiducia nel futuro.
Lintera Giunta regionale si unisce agli auguri del Presidente e ribadisce limpegno a sostenere il mondo della scuola, convinta che ogni classe sia una piccola comunità in cui germoglia il domani. Buon anno scolastico a tutti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/09/2025 - Jeep Compass a Melfi: Fim Cisl chiede azioni concrete per i posti di lavoro
Le recenti dichiarazioni dellAD Antonio Filosa, che ha ribadito la centralità dello stabilimento di San Nicola di Melfi con larrivo dei nuovi modelli a partire dal lancio della Jeep Compass elettrica e ibrida, e quelle di Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Euro...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Garante dei detenuti e delle vittime di reato Silletti, In ricordo di Elisa Claps
"In questa giornata ricorre la scomparsa di Elisa Claps e il tragico epilogo di una vicenda che ha segnato in modo indelebile la coscienza della nostra comunità. La sua memoria continua a interrogarci, chiedendoci di non dimenticare, di non fermarci, di contin...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Il Prefetto Campanaro accoglie il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza
Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del Colonnello Massimiliano Tibollo che, da ieri, è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza.
Nato a Foggi...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Sindaco Aliano chiarisce su incontro con direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo
Il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, spiega che l'incontro avuto nei giorni scorsi con la direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo era finalizzato a promuovere la cultura e il turismo locale, senza alcuna intenzione di prendere posizione s...-->continua
|
|
|12/09/2025 - La Madonna di Loreto accolta dagli operatori del 118 della Basilicata
Attimi di commozione e preghiera per gli operatori del Dipartimento di Emergenza
Urgenza 118 della Asp Basilicata che ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto.
Partita dallAzienda Ospedaliera Regionale e diretta allIstituto Don Uva, la stat...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Gli auguri di Bardi agli studenti lucani
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli studenti lucani in occasione dellinizio dellanno scolastico previsto per il 15 settembre 2025.
Cè sempre unemozione speciale dietro il suono della campanel...-->continua
|
|
|12/09/2025 - Sanità convenzionata, Confprofessioni al fianco di FIMMG, FIMP, FMT, SUMAI e ANDI
Confprofessioni esprime pieno sostegno alla mozione congiunta delle organizzazioni sindacali FIMMG, FIMP, FMT, SUMAI e ANDI, che hanno denunciato con forza, in occasione della segreteria intersindacale che si è tenuta lo scorso 11 settembre a Roma, linaccetta...-->continua
|
|