La voce della Politica

Grazie ai Carabinieri, Giordano (Ugl Matera):Ritrovato Giovanni Pozzessere

12/09/2025

Un grazie particolare ai Carabinieri di Policoro e di San Giorgio Lucano diretti entrambi dal Maggiore dei C.C. Rampino Roberto che Giovanni Pozzessere, 79 anni, nato a Pulsano (TA), residente a Roccaforzata (TA), disperso dal 10 settembre scorso, è stato appena ritrovato .

Lo riferisce il Segretario Provinciale dellUgl Matera Pino Giordano il quale, Con grande professionalità gli uomini della Benemerita si sono attivati dal momento della scomparsa fino a poco fa quando con il rinvenimento da parte di una pattuglia dei carabinieri si è conclusa loperazione per il sollievo di tutti trovando il poveretto nei pressi del fiume Sarmento nella località della C/da Mulino di Mezzo. Luomo prontamente è stato affidato alle cure del 118 Basilicata. Ricordiamo che alle ricerche di Giovanni hanno lavorato gli uomini dellArmai; volontari della Protezione civile del Gruppo Lucano del posto e di Policoro; lunità cinofila dello stesso gruppo di Bernalda, guidata da Giuseppe Bray; lunità cinofila e i volontari di Anpas; componenti dellAssociazione polizia locale in congedo di Rotondella; le Squadre Ordinarie dei VV.F, il Nucleo S.A.P.R., il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco. Sul campo anche un elicottero Drago 161 proveniente da Salerno. Grazie per loperazione e direzionale al Maggiore Rampino che dallUgl Matera  conclude Giordano  giungano congratulazioni vivissime per questa storia a lieto fine.



