Kiddocare è uninnovativa applicazione sviluppata da una start-up di Tito Scalo (PZ) che mette in contatto diretto pediatri e famiglie, rendendo la comunicazione più semplice, immediata e contribuendo a migliorare la qualità dellassistenza ai bambini. La diffusione della app in Basilicata sarà gratuita per pediatri e famiglie per un periodo di 6 mesi di sperimentazione, proprio per favorire un utilizzo capillare sul territorio e testarne i benefici concreti.



Questa esperienza  sottolinea lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico  dimostra come linnovazione tecnologica, se guidata da una visione sociale, possa offrire risposte concrete ai bisogni delle persone. Kiddocare rafforza il rapporto di fiducia con i professionisti sanitari e rappresenta un sostegno reale per le famiglie, capace al tempo stesso di creare nuove opportunità di lavoro e di contribuire alla crescita economica e sociale del territorio lucano.



Lassessore ha espresso apprezzamento ai due soci fondatori, Enrica Morero e Giuseppe Di Trana, e al loro team: Questi giovani lucani hanno scelto di investire nel proprio territorio, mettendo le loro competenze al servizio della comunità regionale. Una decisione coraggiosa che merita di essere sostenuta e valorizzata, perché testimonia la presenza di energie e talenti capaci di generare innovazione concreta per la nostra realtà, inserendosi pienamente nella visione regionale di una sanità più moderna, digitale e fruibile.