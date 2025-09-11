|La Voce della Politica
|11/09/2025 - Stellantis Melfi: Ugl, stop produzione per mancanza componenti
La segretaria regionale Ugl Basilicata metalmeccanici, Florence Costanzo fa sapere che per mancanza di componenti, l'attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nellintero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di domani venerdì 12 sett...-->continua
|11/09/2025 - Autismo: lASM presenta le nuove attività e linee di intervento
Lunedì 15 settembre alle ore 14:30, presso lAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, si terrà una giornata dedicata alla presentazione delle attività e dei progetti messi in campo dallAzienda Sanitaria di Matera sullautismo.
Lattività s...-->continua
|11/09/2025 - Partono i lavori per i Centri Servizi nel Metapontino, Potenza e Matera
In tutto saranno 3 e copriranno un territorio di ben 19 comuni, tra cui i due Capoluoghi di Provincia, la costa ionica e la collina materana, per una popolazione complessiva di quasi 200 mila abitanti.
Sono solo alcuni dei dati del progetto PNRR Stazioni...-->continua
|11/09/2025 - Rosa(FdI): interrogazione su viabilità durante lavori per alta velocità
Ho presentato uninterrogazione al Ministro dei Trasporti sulla questione dei lavori per laltra velocità ferroviaria per il Mezzogiorno che interesseranno anche alcuni Comuni del lagonegrese (Basilicata), chiedendo quali azioni e rimedi si metteranno in camp...-->continua
|11/09/2025 - Coldiretti Basilicata:'dal Parlamento Europeo buona notizia per agricoltori'
Grazie al voto della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, vengono poste le basi per una legge europea con lobiettivo di rafforzare la posizione delle aziende agricole nella filiera. E quanto fa sapere la Coldiretti di Basilicata che esprime sodd...-->continua
|11/09/2025 - Incendi e nubifragi, tecnici regionali in sopralluogo a Colobraro e Genzano
Tecnici della Protezione Civile e dellUfficio Difesa del Suolo hanno effettuato in questi giorni sopralluoghi urgenti nelle aree della Basilicata colpite da incendi e nubifragi a ridosso di Ferragosto. Le verifiche si sono concentrate a Colobraro, dove un vas...-->continua
|10/09/2025 - Potenza: rifiuti rimossi nella sede ENS Basilicata grazie allintervento della Garante per la disabilità
"A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi presso la sede dellEnte Nazionale Sordi ENS Basilicata, in via Tirreno a Potenza, e del conseguente post-denuncia pubblico della Garante regionale per le persone con disabilità, sono stati eseguiti gli...-->continua
