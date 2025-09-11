-->

Stellantis Melfi: Ugl, stop produzione per mancanza componenti

11/09/2025

La segretaria regionale Ugl Basilicata metalmeccanici, Florence Costanzo fa sapere che per mancanza di componenti, l'attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nellintero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di domani venerdì 12 settembre 2025



