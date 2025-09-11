-->

Autismo: lASM presenta le nuove attività e linee di intervento

11/09/2025

Lunedì 15 settembre alle ore 14:30, presso lAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, si terrà una giornata dedicata alla presentazione delle attività e dei progetti messi in campo dallAzienda Sanitaria di Matera sullautismo.
Lattività sarà utile per illustrare i percorsi già avviati e le prospettive future a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.
I lavori saranno introdotti da Raffaella Devescovi, Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile, invece, la Dirigente medico Margherita Bozza, referente dei progetti sullautismo, presenterà i decreti ministeriali e le linee di intervento attivate presso lASM.
Lautismo richiede risposte organizzate e competenti  afferma il Direttore Generale dellASM Maurizio Friolo  il nostro obiettivo è rafforzare i servizi e lavorare in rete per garantire continuità di cura e sostegno alle famiglie.
LASM intende rafforzare una rete di collaborazione che metta sempre al centro i bisogni delle persone con autismo, promuovendo percorsi di cura e inclusione sempre più concreti, vicini e condivisi.
Lappuntamento rappresenta un momento di confronto e approfondimento tra istituzioni, professionisti e comunità, con lobiettivo di rafforzare limpegno dellASM nel garantire servizi di qualità, inclusivi e orientati ai bisogni delle persone con autismo.
Lautismo è una sfida che interpella lintera comunità  sottolinea lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico  Come Regione Basilicata siamo impegnati a costruire percorsi che garantiscano continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare e sostegno concreto alle famiglie. Le iniziative avviate dallASM rappresentano un passo importante verso una sanità più inclusiva e vicina alle persone, capace di unire competenze professionali, istituzioni e mondo del volontariato. Solo facendo rete possiamo offrire risposte adeguate e restituire dignità e prospettive di futuro a chi vive ogni giorno la complessità del disturbo dello spettro autistico.
Allincontro prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni e della sanità.



