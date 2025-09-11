-->

Rosa(FdI): interrogazione su viabilità durante lavori per alta velocità

11/09/2025

Ho presentato uninterrogazione al Ministro dei Trasporti sulla questione dei lavori per laltra velocità ferroviaria per il Mezzogiorno che interesseranno anche alcuni Comuni del lagonegrese (Basilicata), chiedendo quali azioni e rimedi si metteranno in campo per evitare al massimo disagi alle popolazioni residenti.

Secondo il Dossier di Progetto, il cantiere si svilupperà per la maggior parte parallelamente allautostrada A2 ed alla SS585. I flussi di traffico convergeranno sulle strade locali e provinciali, interessando maggiormente la A2  Autostrada del Mediterraneo, le strade statali SS19 e SS585 (Fondo Valle del Noce) e la strada provinciale: SP13. Si stima il passaggio, nella sola intersezione della SS 585  SP Lagonegro Superiore, di circa 130 veicoli pesanti al giorno. Secondo una perizia fatta redigere dal sindaco di Rivello, invece, si raggiungeranno i 650 veicoli al giorno in entrata ed uscita sullintera tratta della SS 585, dei quali circa 500 interesseranno la sola lintersezione tra la suddetta Statale e la SP Lagonegrese Superiore.

Ho raccolto la preoccupazione dei sindaci e dei cittadini dellarea per i sicuri disagi che un tale flusso di traffico causerà non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che frequentano quei meravigliosi posti. Chi conosce la zona sa che è unarea a forte vocazione turistica, le cui vie di accesso sono limitate e poco manutenute.

Lalta velocità costituirà sicuramente un vantaggio anche per il Lagonegrese, consentendo anche maggior afflusso turistico durante la stagione estiva. Ma questo obbiettivo può e deve essere raggiunto creando meno inconvenienti possibili per chi, in quelle zone, ci vive.



